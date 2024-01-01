Представлено абсолютно новий бюджетний Dacia Bigster: фото та відео

Абсолютно новий Bigster – це найбільший автомобіль бренду Dacia, який залишається вірним своїм цінностям, забезпечуючи найкраще співвідношення ціни та якості в сегменті C-SUV.

Він оснащений електрифікованими силовими агрегатами, повним приводом (опція) 10,1-дюймовим центральним сенсорним екраном, цифровою панеллю приладів і дверима багажника з електроприводом.

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Водночас всередині – більше комфорту, достатньо внутрішнього простору, оптимізована акустична ізоляція, двозонний кондиціонер із задніми вентиляційними отворами, панорамний люк, водійське сидіння з електроприводом, а також мультимедійна система з шістьма динаміками та Arkamys 3D Sound. Також присутня інтелектуальна система YouClip.

Дизайн абсолютно нового Bigster демонструє його надійний стиль, який дозволяє використовувати авто під час роботи, відпочинку та сімейних заходів.

Вперше Dacia можна замовити з двоколірним покриттям кузова. Також доступний новий колір кузова, Indigo Blue.

Усередині абсолютно нового Bigster дизайнери зосередилися на головному: просторі, ергономіці та комфорті. Високо встановлена ​​вертикальна панель приладів збільшує простір для пасажирів спереду.

З метою простоти та ефективності інформація про водіння згрупована на 7-дюймовій або 10-дюймовій цифровій панелі приладів (залежно від комплектації), тоді як інформація, пов’язана з мультимедійною системою, відображається на 10,1-дюймовому центральному сенсорному екрані (стандартний для всіх моделей Bigster). Елегантна зелена лінія проходить між двома екранами, візуально поєднуючи їх із панеллю приладів.

Залежно від рівня комплектації, абсолютно новий Bigster постачається з трьома типами центральної консолі спереду: низькою, середньою або – вперше на Dacia – високою консоллю з підлокітником (з холодильним відділенням), індукційним зарядним пристроєм і поличкою для зберігання.

Особливий акцент був зроблений на оббивці сидінь. Залежно від комплектації, акцент робиться на простоті та привабливості (Bigster Essential та Expression), довговічності та легкому чищенні (Extreme) або підвищеному комфорті (Journey).

Нарешті, підпис Dacia Y підкреслює зв’язок між дизайном інтер’єру та екстер’єру абсолютно нового Bigster.

Dacia входить у сегмент C-SUV із ретельно спланованою продуктовою стратегією. За повністю новим Bigster з’являться ще два автомобілі.