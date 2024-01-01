Представлен абсолютно новый бюджетный Dacia Bigster: фото и видео

Абсолютно новый Bigster – это самый большой автомобиль бренда Dacia, который остается верным своим ценностям, обеспечивая лучшее соотношение цены и качества в сегменте C-SUV.

Он оснащен электрифицированными силовыми агрегатами, полным приводом (опция) 10,1-дюймовым центральным сенсорным экраном, цифровой приборной панелью и дверью багажника с электроприводом.

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В то же время внутри – больше комфорта, достаточно внутреннего пространства, оптимизированная акустическая изоляция, двухзонный кондиционер с задними вентиляционными отверстиями, панорамный люк, водительское сиденье с электроприводом, а также мультимедийная система с шестью динамиками и Arkamys 3D Sound. Также присутствует интеллектуальная система YouClip.

Дизайн абсолютно нового Bigster демонстрирует его надежный стиль, который позволяет использовать авто во время работы, отдыха и семейных мероприятий.

Впервые Dacia можно заказать с двухцветным покрытием кузова. Также доступен новый цвет кузова, Indigo Blue.

Внутри абсолютно нового Bigster дизайнеры сосредоточились на главном: пространстве, эргономике и комфорте. Высоко установленная вертикальная панель приборов увеличивает пространство для пассажиров спереди.

С целью простоты и эффективности информация о вождении сгруппирована на 7-дюймовой или 10-дюймовой цифровой панели приборов (в зависимости от комплектации), тогда как информация, связана с мультимедийной системой, отображается на 10,1-дюймовом центральном сенсорном экране (стандартный для всех моделей Bigster). Элегантная зеленая линия проходит между двумя экранами, визуально объединяя их с приборной панелью.

В зависимости от уровня комплектации, абсолютно новый Bigster поставляется с тремя типами центральной консоли спереди: низкой, средней или – впервые на Dacia – высокой консолью с подлокотником (с холодильным отделением), индукционным зарядным устройством и полочкой для хранения.

Особый акцент был сделан на обивке сидений. В зависимости от комплектации, акцент делается на простоте и привлекательности (Bigster Essential и Expression), долговечности и легкой чистке (Extreme) или повышенном комфорте (Journey).

Наконец, подпись Dacia Y подчеркивает связь между дизайном интерьера и экстерьера абсолютно нового Bigster.

Dacia входит в сегмент C-SUV с тщательно спланированной продуктовой стратегией. За полностью новым Bigster появятся еще два автомобиля.