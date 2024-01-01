Dacia выведет на рынок бюджетный хэтчбек C-класса

Группа Renault покажет на Парижском автосалоне, Porte de Versailles (14-20 октября) сразу 7 мировых премьер и 2 концепт-кара.

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На автосалоне Dacia покажет новый автомобиль, который будет представлен в С-сегменте (ранее модельный ряд хэтчбеков был в В-классе). То есть это будет несколько больший автомобиль, чем Sandero. Исходя из рыночной позиции бренда, это будет бюджетный автомобиль, а поскольку он направлен на рынок Европы, то в кузове хэтчбек или кросс-хэтч.

Кроме того, Dacia покажет весь свой модельный ряд: новый Duster, новый Spring, Sandero и Jogger. Еще одно авто, которое увидят посетители Парижского мотор-шоу вживую – Sandrider, который с 2025 года будет участвовать в ралли "Дакар" и Чемпионате мира по ралли-рейдам.

Dacia Sandrider

Бренд Renault представит мировую премьеру Renault 4 – электромобиль B-сегмента. Он разрабатывается в партнерстве с компанией Ampere, специалистом по интеллектуальным электромобилям. Электромобиль поддержит электрическое наступление бренда вместе с Renault 5, одним из самых ожидаемых автомобилей автосалона, а вскоре и с новым Twingo в А-сегменте.

На своем стенде Renault Pro+ покажут концепт-кар, который станет предшественником следующего поколения фургонов. Бренд также представит водородную версию Master H2-Tech, которая дополнит предложение электрических и ДВС.

Mobilize, который входит в линейку брендов Группы Renault, покажет мировую премьеру серийных моделей Duo, электрического квадроцикла, доступного как с лицензией, так и без нее, и Bento, микроавтобуса для городских и пригородных условий.

Mobilize также представит свои решения для домашней зарядки и быстрой зарядки для поддержки перехода на электромобили.