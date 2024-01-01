Dacia Sandero признана бестселлером в Европе

Как сообщает Autocar, Dacia Sandero стала самым продаваемым автомобилем в Европе, потеснив Volkswagen Golf на второе место и Renault Clio на третье, тогда как Tesla Model Y оказалась лишь на восьмом месте.

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Модель от румынского автопроизводителя, стоимость которой начинается от 11 500 евро, с 1 января по 30 июня имела 143 596 продаж, что на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило Sandero впервые получить звание бестселлера в Европе.

Ранее хэтчбек занимал второе место в 2022 и 2023 годах. В то же время продажи Golf, занявший второе место и который был обновлен в начале этого года, выросли на 43% до 125 993 реализованных экземпляров.

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За ним следуют Renault Clio - 114 623 проданных единиц (рост на 15%) и Volkswagen T-Roc, который имеет 111 381 реализованную машину, что идентично прошлогоднему показателю. Лидирующую пятерку закрывает Peugeot 208, показавший результат 107 097 единиц – рост на 1% по сравнению с 2023 годом.