Как прошли проверку Euro NCAP 5 популярных в Европе автомобилей

Европейская программа оценки новых автомобилей проводит проверку на безопасность автомобилей по 4 параметрам, а именно: безопасность взрослых пассажиров, детей, прохожих и оценка систем активной безопасности.

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Mercedes E-Class прошел подобную проверку на отличный результат (5 звезд). В тесте на безопасность взрослых он набрал 92%, детей – 90, других участников дорожного движения – 84%, тогда как пакет систем активной безопасности получил от экспертов оценку в 87%.

Также отличные результаты получили модели от Škoda. Универсал Superb показал оценку в 93% в проверке безопасности взрослых пассажиров, 87% - в тесте на безопасность детей, 82% - пешеходов, а опции безопасности получили удовлетворительную оценку в 80%. Кроссовер Kodiaq по этим же параметрам оценили в 89%, 83%, 82% и 78% соответственно.

А вот хуже с краш-тестами Euro NCAP справились бюджетные Dacia Duster и Suzuki Swift, которые получили оценку в 3 звезды. Кроссовер от румынского автопроизводителя, принадлежащего Renault, получил лишь 70% во время теста на безопасность водителя и взрослых пассажиров.

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Однако, он получил хороший результат в 84% в тесте на безопасность детей, оценку в 60% на безопасность для других участников движения и 57% за электронные системы безопасности. В то же время Suzuki Swift справился несколько хуже: 67%, 65%, 76% и 62% в соответствующих тестах.