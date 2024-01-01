Нові моделі автомобілів провалили краш-тести Euro NCAP

Європейська програма оцінки нових автомобілів проводить перевірку на безпечність автомобілів за 4 параметрами, а саме: безпека дорослих пасажирів, дітей, перехожих та оцінка систем активної безпеки.

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Mercedes E-Class пройшов подібну перевірку на відмінний результат (5 зірок). В тесті на безпеку дорослих він набрав 92%, дітей – 90, інших учасників дорожнього руху – 84%, тоді, як пакет систем активної безпеки отримав від експертів оцінку в 87%.

Також відмінні результати отримали моделі від Škoda. Універсал Superb показав оцінку в 93% в перевірці безпеки дорослих пасажирів, 87% - в тесті на безпеку дітей, 82% - пішоходів, а опції безпеки отримали задовільну оцінку в 80%. Кросовер Kodiaq за цими ж параметрами оцінили в 89%, 83%, 82% і 78% відповідно.

А от гірше з краш-тестами Euro NCAP впорались бюджетні Dacia Duster та Suzuki Swift, які отримали оцінку в 3 зірки. Кросовер від румунського автовиробника, що належить Renault, отримав лише 70% під час тесту на безпеку водія і дорослих пасажирів.

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Однак він отримав хороший результат в 84% в тесті на безпеку дітей, оцінку в 60% на безпечність для інших учасників руху та 57% за електронні системи безпеки. Водночас Suzuki Swift впорався дещо гірше: 67%, 65%, 76% й 62% у відповідних тестах.