Dacia Sandero визнана бестселером у Європі

Як повідомляє Autocar, Dacia Sandero стала найбільш продаваним автомобілем у Європі, потіснивши Volkswagen Golf на друге місце та Renault Clio на третє, тоді як Tesla Model Y опинилася лише на восьмому місці.

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Модель від румунського автовиробника, вартість якої починається від 11 500 євро, з 1 січня по 30 червня мала 143 596 продажів, що на 16% більше ніж за аналогічний період минулого року. Це дозволило Sandero вперше отримати звання бестселера в Європі.

Раніше хетчбек посідав друге місце у 2022 та 2023 роках. Водночас продажі Golf, що посів друге місце і який було оновлено на початку цього року, зросли на 43% до 125 993 реалізованих екземплярів.

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За ним йдуть Renault Clio - 114 623 проданих одиниць (зростання на 15%) й Volkswagen T-Roc, який має 111 381 реалізовану автівку, що ідентично минулорічному показнику. Лідируючу п’ятірку закриває Peugeot 208, що показав результат 107 097 одиниць – зростання на 1% порівняно з 2023 роком.