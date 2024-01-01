Dacia оновила електричну модель Spring

Dacia Spring представлений у 2021 році, він став третім найбільш продаваним електромобілем серед приватних осіб у 2022 та 2023 роках. Загалом з моменту запуску у світі було зареєстровано понад 150 000 Dacia Spring. З моменту запуску модель постійно удосконалювалась: у 2022 році з'явився новий фірмовий стиль, а у 2023 році - більш потужний двигун потужністю 65 к.с. Проте вона завжди залишалась найдоступнішим електричним автомобілем на європейському ринку.

До речі скільки коштує нова Dacia Spring

Dacia Spring 2024 року представлена з повністю оновленим дизайном як зовні, так і в інтер’єрі.

Нова ідентичність Dacia проявляється у двох чорних смугах: одна спереду, інша ззаду, які переходять у глянцеву обробку, з особливими матовими смугами ззаду. Обидві смуги обрамлені знаковим Y-подібним світловим підписом бренду, який особливо вражає повністю світлодіодними денними ходовими вогнями спереду та габаритними ліхтарями ззаду.

Модель початкового рівна оснащена цифровою панеллю приладів з 7-дюймовим екраном та 10-дюймовим центральним екраном мультимедійної системи.

На вибір покупців – два двигуни потужністю 65 к.с. та 45 к.с. Виробник запевняє, що авто має споживання енергії в змішаному циклі WLTP всього 13,5 кВт/год/100 км для двигуна потужністю 65 к.с.