Стали відоми європейські ціни на нову Dacia Spring

Як повідомляє Autocar, наразі на ринку Великої Британії дешевшими за Spring є лише його близький родич Sandero, а також такі моделі як Fiat Panda та Kia Picanto. Новинка доступна у двох комплектаціях, які оснащені батареєю ємність 26,8 кВт-год.

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Запас ходу становить лише 220 км, проте Dacia каже, що його можна “збільшити” до 460 км, якщо постійно обережно рухатись в міському темпі. Базова версія має електромотор потужністю в 44 к.с.В такому виконанні Spring буде здатний розігнатись до 100 км/год за 19 секунд.

До стандартного оснащення входить кондиціонер, порт USB, 7,0-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, задні парктроніки, розетка на 12В й електричні склопідіймачі передніх дверей.

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Топова версія має електромотор на 64 “конячки”, що здатен забезпечити прискорення до 100 км/год всього за 13,7 секунд. Вартість такої моделі становить вже 15 995 фунтів (20 491 долар).

Вона пропонуватиметься з повним пакетом електричних склопідіймачів, 10,0-дюймовою дисплеєм з бездротовими Apple CarPlay та Andriod Auto. Об’єм багажника моделі становить 308 літрів, який збільшується до 1008 літрів зі складеними сидіннями 2 ряду.

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Автовиробник заявляє, що батарею автомобіля можна зарядити з 20 до 80% всього за чотири години за допомогою домашнього зарядного пристрою потужністю 7 кВт. Також вона підтримує заряд на швидкісних станціях потужністю до 48 кВт.