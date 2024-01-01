Стали известны европейские цены на новую Dacia Spring

Как сообщает Autocar, сейчас на рынке Великобритании дешевле Spring есть только его близкий родственник Sandero, а также такие модели как Fiat Panda и Kia Picanto. Новинка доступна в двух комплектациях, которые оснащены батареей емкостью 26,8 кВт-ч.

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Запас хода составляет всего 220 км, однако Dacia говорит, что его можно “увеличить” до 460 км, если постоянно осторожно двигаться в городском темпе. Базовая версия имеет электромотор мощностью в 44 л.с.В таком исполнении Spring будет способен разогнаться до 100 км/ч за 19 секунд.

В стандартное оснащение входит кондиционер, порт USB, 7,0-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, задние парктроники, розетка на 12В и электрические стеклоподъемники передних дверей.

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Топовая версия имеет электромотор на 64 “лошадки”, что способен обеспечить ускорение до 100 км/ч всего за 13,7 секунды. Стоимость такой модели составляет уже 15 995 фунтов (20 491 доллар).

Она будет предлагаться с полным пакетом электрических стеклоподъемников, 10,0-дюймовой дисплеем с беспроводными Apple CarPlay и Andriod Auto. Объем багажника модели составляет 308 литров, который увеличивается до 1008 литров со сложенными сиденьями 2 ряда.

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Автопроизводитель заявляет, что батарею автомобиля можно зарядить с 20 до 80% всего за четыре часа с помощью домашнего зарядного устройства мощностью 7 кВт. Также она поддерживает заряд на скоростных станциях мощностью до 48 кВт.