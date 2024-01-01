Dacia обновила электрическую модель Spring

Dacia Spring представлен в 2021 году, он стал третьим самым продаваемым электромобилем среди частных лиц в 2022 и 2023 годах. Всего с момента запуска в мире было зарегистрировано более 150 000 Dacia Spring.

С момента запуска модель постоянно совершенствовалась: в 2022 году появился новый фирменный стиль, а в 2023 году - более мощный двигатель мощностью 65 л.с. Однако она всегда оставалась самым доступным электрическим автомобилем на европейском рынке.

Кстати сколько стоит новая Dacia Spring

Dacia Spring 2024 года представлена с полностью обновленным дизайном как снаружи, так и в интерьере.

Новая идентичность Dacia проявляется в двух черных полосах: одна спереди, другая сзади, которые переходят в глянцевую отделку, с особыми матовыми полосами сзади. Обе полосы обрамлены знаковой Y-образной световой подписью бренда, которая особенно впечатляет полностью светодиодными дневными ходовыми огнями спереди и габаритными фонарями сзади.

Модель начального уровня оснащена цифровой панелью приборов с 7-дюймовым экраном и 10-дюймовым центральным экраном мультимедийной системы.

На выбор покупателей – два двигателя мощностью 65 л.с. и 45 л.с. Производитель уверяет, что авто имеет потребление энергии в смешанном цикле WLTP всего 13,5 кВт/ч/100 км для двигателя мощностью 65 л.с.