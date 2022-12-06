Компания Renault в 2025 году выпустит электрический внедорожник Renault 4 E-Tech. Новая модель станет электрифицированным последователем Renault 4.

По словам дизайнера компании Жиля Видаля, серийная версия будет почти полностью идентична концепту 4Ever. А на приборной панели будет установлен большой цифровой экран, повернутый к водителю.

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Строят новинку на новой платформе CMF-B EV. Под капотом будет расположен новый электродвигатель e-PT 100 мощностью 125 л.с. В более мощной модификации мощность двигателя составит 150 л.с. Также электромобиль оборудуют литий-ионным аккумулятором. Как и с двигателями, будут доступны две версии – на 42 и 52 кВтч. В топовой версии запас хода будет составлять 420 км.

Собирать Renault 4 E-Tech будут на производственной линии в Мобеже. Запуск R4 состоится не раньше весны 2025 года. По предварительным данным, стоимость автомобиля будет составлять примерно 29 000 евро.