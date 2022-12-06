Компанія Renault у 2025 році випустить електричний позашляховик Renault 4 E-Tech. Нова модель стане електрифікованим послідовником Renault 4.

За словами дизайнера компанії Жиля Відаля, серійна версія буде майже повністю ідентичною концепту 4Ever. А на панелі приладів буде встановлений великий цифровий екран, повернутий до водія.

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Побудують новинку на новій платформі CMF-B EV. Під капотом буде розташований новий електродвигун e-PT 100, потужністю 125 к.с. У більш потужній модифікації потужність двигуна складатиме 150 к.с. Також електромобіль обладнають літій-іонним акумулятором. Як і з двигунами, будуть доступні дві версії – на 42 і 52 кВт⋅год. У топовій версії запас ходу складатиме 420 км.

Збирати Renault 4 E-Tech будуть на виробничій лінії в Мобеж. Запуск R4 відбудеться не раніше весни 2025 року. За попередніми даними, вартість автівки становитиме приблизно 29 000 євро.