Dacia виведе на ринок бюджетний хетчбек C-класу

Група Renault покаже на Паризькому автосалоні, Porte de Versailles (14-20 жовтня) одразу 7 світових прем'єр та 2 концепт-кари.

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На автосалоні Dacia представить новий автомобіль, який буде представлено в С-сегменті (раніше модельний ряд хетчбеків був у В-класі). Тобто це буде дещо більший автомобіль, ніж Sandero. Виходячи з ринкової позиції бренду, це буде бюджетний автомобіль, а оскільки він направлений на ринок європи, то в кузові хетчбек або крос-хетч.

Окрім того, Dacia покаже весь свій модельний ряд: новий Duster, новий Spring, Sandero та Jogger. Ще одне авто, яке побачать відвідувачі Паризького мотор-шоу наживо – Sandrider, який з 2025 року братиме участь у ралі «Дакар» та Чемпіонаті світу з ралі-рейдів.

Dacia Sandrider

Бренд Renault представить світову прем'єру Renault 4 – електромобіль B-сегмента. Він розробляється у партнерстві з компанією Ampere, спеціалістом з інтелектуальних електромобілів. Електромобіль підтримає електричний наступ бренду разом з Renault 5, одним з найочікуваніших автомобілів автосалону, а незабаром і з новим Twingo в А-сегменті.

На своєму стенді Renault Pro+ покажуть концепт-кар, який стане попередником наступного покоління фургонів. Бренд також представить водневу версію Master H2-Tech, яка доповнить пропозицію електричних та ДВЗ.

Mobilize, який входить до лінійки брендів Групи Renault, покаже світову прем'єру серійних моделей Duo, електричного квадроцикла, доступного як з ліцензією, так і без неї, і Bento, мікроавтобуса для міських і приміських умов.

Mobilize також представить свої рішення для домашньої зарядки та швидкої зарядки для підтримки переходу на електромобілі.