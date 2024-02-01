Новий Renault Master в електричній версії E-Tech Electric має пробіг на одній зарядці 460 кілометрів та вивірену аеродинаміку.

Акумуляторний E-Tech Electric прийшов на ринок з двома варіантами батареї – 40 та 87 кВт-год. Вибір за споживачем, залежно від потреби, характеру вантажів, плеча перевезень та рельєфу місцевості й, звісно, кліматичних умов регіону.

Виробник зробив усе можливе для якнайбільшої ефективності фургона. Скажімо, завдяки дизайну Aerovan і новій повністю оптимізованій платформі вдалося знизити енергоспоживання на понад 27% порівняно з попереднім поколінням Master. Тут все підпадає під умовне гасло: їхати далі, перевозити більше та коштувати менше.

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Два параметри ємності зберігання енергії в 40 та 87 кВт-год розробники вважають виправданим рішенням, оскільки обидва пакети розроблені для транспортних операцій як у містах, так і в передмістях. При цьому вони не впливають на вантажопідйомність автомобіля, що є важливим критерієм у цьому сегменті.

Новий Renault Master E-Tech Electric пройшов багаторазові випробування в аеродинамічній трубі. Завдяки цьому вдалося відточити до досконалості його силует і кожну частину кузова. Спочатку прототипи провели тисячі годин у тунелі під час розробки, а потім, враховуючи розміри фургона, сертифікаційні випробування проводилися в аеродинамічній трубі, побудованій для літаків.

Продуктивність силового агрегату вдосконалена за допомогою двигуна, що розвиває 105 кВт та 300 Нм і системи трансмісії, яка має один із найвищих коефіцієнтів на ринку важких електричних LCV.

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Система управління нагріванням батареї підтримує постійну температуру, що підвищує продуктивність акумулятора та продовжує термін його служби. Система кондиціонування повітря в кабіні є стандартною, вона підтримує температуру в приміщенні на оптимальному рівні та запас ходу як влітку, так і взимку.

Система динамічного гальмування – перша в LCV – також обмежує кількість компонентів у моторному відсіку (внутрішній двигун активує гальма). Окрім посилення гальмування, система до того ж швидше гальмує, що також покращує активну безпеку автомобіля. Система може перетворювати кінетичну енергію від уповільнення в електричну, щоб зарядити акумулятор і збільшити запас ходу. Таким чином система може збирати до 95 кВт енергії.

Вантажність Renault Master E-Tech Electric сягає 1625 кг, він може буксирувати 2,5 тони. Для його управління потрібне посвідчення водія категорії B.

Експерти вказують на доволі економічний режим споживання: 21 кВт-год/100 км (WLTP) з акумулятором місткістю 87 кВт-год. Швидка зарядка постійного струму потужністю 130 кВт додає запас ходу на 252 км за 30 хвилин. Домашній Wallbox змінного струму потужністю 22 кВт заряджає батарею з 10% до 100% десь за 4 години.

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Щодо силового потенціалу, то тут за вибором стоїть двигун потужністю 96 кВт або 105 кВт, в обох крутний момент однаковий - 300 Нм. Перший працює від батареї місткістю 40 кВт-год і має запас ходу приблизно 200 км за протоколом WLTP, другий працює від акумулятора місткістю 87 кВт-год із запасом ходу до 460 км за цим же протоколом.

Щодо цінника, то виробник у своєму офіційному прес-релізі поки інформації не надав.