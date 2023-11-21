Renault перегорнув четверту за відліком сторінку нового покоління легендарної серії Master. Тепер цей дебютант буде з трьома різними енергетичними платформами та інноваційними провадженнями практично всієї конструкції.

На сьогодні це єдиний автомобіль в лінійці LCV, зроблений у Франції з нуля: три силових агрегати та всі кузови виготовляються на одній виробничій лінії заводу в Батійї на сході країни.

Починаючи з 1980 року, компанія Renault продала понад 3 мільйони фургонів Master, що дозволило їй стати лідером у своїй категорії в Європі. Нині моделі Renault Master їздять дорогами більш ніж 50 країн. Четверте покоління цієї серії машин покликане продовжити свій успіх.

Дизайн

Нинішній інтер’єр абсолютно нового Renault Master схожий на салон легкових автомобілів. S-подібна панель приладів, звернена до водія, додає салону простору. Матеріали вишукані, а 10-дюймовий екран, який входить у стандартну комплектацію лінійки, додає високих технологій.

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Темна оббивка підсилює відчуття кокону в ультрасучасній кабіні. Кермо з колекції легкових автомобілів, і ви можете регулювати його висоту та глибину, щоб знайти правильне положення для себе. Автоматичні версії тепер мають важелі коробки передач на кермі, відкриваючи ще більше простору на центральній консолі.

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Тепер тут 135 літрів загального багажного простору для зберігання – збільшення на 25%. Це ще й офіс на колесах. Спинка середнього сидіння складається в стіл, в основі знаходиться слот для зберігання ноутбука, а також є порти USB-C для живлення пристроїв.

Зовнішні авто відрізняється вертикальними решітками радіатора, горизонтальними світлодіодними фарами та посиленими бамперами.

Мультиенергетична платформа

Нова версія Master отримала чотири силові агрегати Diesel Blue dCi потужністю 105, 130, 150 та 170 к.с. Вони споживають у середньому на 1,5 літра менше палива на 100 км пробігу і на 39 грамів викидатимуть менше CO 2 . Трансмісія може комплектуватися звичайно механічною КПП чи автоматом з гідротрансформатором EAG9.

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Повністю електричні нові версії Renault Master оснащені двигуном потужністю 96 кВт або 105 кВт, в обох випадках 300 Нм крутного моменту. Перший працює від батареї місткістю 40 кВт-год і має запас ходу 180 км за протоколом WLTP, другий — від акумулятора місткістю 87 кВт-год із запасом ходу понад 410 км за тим же протоколом.

Швидка зарядка постійного струму потужністю 130 кВт додає 229 км запасу ходу за 30 хвилин. Домашній зарядний пристрій змінного струму на 22 кВт заряджає батарею з 10% до 100% менш ніж за 4 години.

Абсолютно новий Renault Master також розрахований на водневий двигун H2-Tech і паливні елементи. Тут стоїть двигун Diesel Blue dCi потужністю від 105 до 170 к.с., електродвигуни потужністю 96 або 105 кВт і батареї місткістю 40/87 кВт-год, які забезпечують запас ходу понад 410 км.



Технологія

Master отримав нову систему динамічного контролю гальмування з підсилювачем, що зберігає ефективність гальмування та відчуття педалі незмінними незалежно від ваги фургона. Він також швидше запускає систему автоматичного екстреного гальмування (час реакції зменшується вдвічі) і покращує регенерацію, збільшуючи запас ходу електромобілів.

Набір із 20 систем допомоги водієві забезпечує максимальну безпеку людей всередині й довкола. Функції активної безпеки працюють у стані підвищеної готовності та включають систему бічної стійкості, автоматичне екстрене гальмування та систему підтримки стійкості причепа. Крім того, він оснащений інтелектуальним помічником швидкості, який допомагає водієві не перевищувати обмеження швидкості руху.

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Завдяки інноваціям можна живити виготовлені на замовлення частини кузова (холодильні камери, автоматичні двері багажника, системи додаткового опалення або кондиціонування тощо) безпосередньо від акумулятора.

Абсолютно новий Renault Master також зможе подавати енергію від свого акумулятора в мережу (V2G) за допомогою двонаправленого зарядного пристрою.



Системи зв’язку

Нинішній Renault Master — це цифровий мікроавтобус із заводським оснащенням усіма функціями для покращення його продуктивності. Мультимедійна система OpenR Link входить до стандартної комплектації кожної моделі. Вона має 10-дюймовий екран і дротові та бездротові підключення Android Auto та Apple CarPlay для копіювання екрана смартфона.

Це ще й перший випадок, коли ультрасучасна система OpenR Link із вбудованими можливостями Google доступна в LCV. Отож, водії матимуть доступ до навігаційних можливостей Google Maps, каталогу додатків Google Play і голосового асистента Google Assistant, безпосередньо інтегрованого в приладову панель.

OpenR Link простий, інтуїтивно зрозумілий і працює як планшет. Можна взаємодіяти з ним за допомогою сенсорного екрана або голосом через Google Assistant.

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Додаток My Renault і його кілька дистанційних служб допомоги, спеціально призначених для електромобілів, забезпечують зв’язок абсолютно нового Renault Master – високотехнологічного автомобіля, який завжди готовий допомогти.

LCV нового рівня

Абсолютно новий Renault Master йде з повною лінійкою із майже 20 конфігурацій кузова об’ємом від 11 до 22 кубічних метрів. Тут розсувні бічні двері на 40 мм ширші. Більша вантажність, довжина, ширина та об’єм роблять його ідеальним фургоном.

Є 20 баз переобладнання, доступних на виробничих підприємствах, де майстерні можуть безпосередньо виконувати ряд змін (додавання самоскидів, поглиблення кабін, збільшення об’єму тощо). Цей каталог заводських комплектів також скорочує час виконання робіт і спрощує транспортну логістику.

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Коротша колісна база та перероблена передня вісь забезпечують маневровість, у тому числі неймовірно коротший на 1,5 метра діаметр повороту.

Клієнти можуть навіть вибрати версію L3 для міської їзди (L2 є базовим автомобілем, L3 доступний з переднім і заднім приводом, а L4 має задній привід).

Очікується, що новий Renault Master буде доступний навесні 2024 року. Про цінник виробник поки змовчав.