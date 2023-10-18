Відтепер потенційні покупці можуть бачити усі автомобілі, які наявні на складах чи у дилерів.

При виборі нового автомобіля часто виявляється, що вподобана модель, колір чи модифікація буває зовсім не у тому місті, де потенційний клієнт. А інформація про наявність автомобілів є лише у дилерів. Renault в Україні запустила сервіс, завдяки якому будь-хто з потенційних клієнтів може побачити, які автомобілі наявні в Україні і де саме вони знаходяться.

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Що видно в онлайн-складі щодо кожного авто:

потужність двигуна

тип пального

тип коробки передач

привод

колір

детальна комплектація

ціна

рік виробництва

місцезнаходження

можливість додаткової консультації з менеджером з продажів

Online-склад автомобілів Renault доступний на офіційному сайті. На складі представлені лише наявні автомобілі, які вже знаходяться в Україні у дилера або на складі імпортера. Інформація оновлюється щодня.

Веб-версія онлайн-складу має корисні фільтри для сортування та зручний адаптивний дизайн.