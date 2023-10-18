Відтепер потенційні покупці можуть бачити усі автомобілі, які наявні на складах чи у дилерів.
При виборі нового автомобіля часто виявляється, що вподобана модель, колір чи модифікація буває зовсім не у тому місті, де потенційний клієнт. А інформація про наявність автомобілів є лише у дилерів. Renault в Україні запустила сервіс, завдяки якому будь-хто з потенційних клієнтів може побачити, які автомобілі наявні в Україні і де саме вони знаходяться.
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Що видно в онлайн-складі щодо кожного авто:
- потужність двигуна
- тип пального
- тип коробки передач
- привод
- колір
- детальна комплектація
- ціна
- рік виробництва
- місцезнаходження
- можливість додаткової консультації з менеджером з продажів
Online-склад автомобілів Renault доступний на офіційному сайті. На складі представлені лише наявні автомобілі, які вже знаходяться в Україні у дилера або на складі імпортера. Інформація оновлюється щодня.
Веб-версія онлайн-складу має корисні фільтри для сортування та зручний адаптивний дизайн.