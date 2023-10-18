Теперь потенциальные покупатели могут видеть все автомобили, имеющиеся на складах или у дилеров.
При выборе нового автомобиля часто оказывается, что понравившаяся модель, цвет или модификация бывает совсем не в том городе, где потенциальный клиент. А информация о наличии автомобилей есть только у дилеров. Renault в Украине запустила сервис, благодаря которому любой из потенциальных клиентов может увидеть, какие автомобили есть в Украине и где именно они находятся.
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Что видно в онлайн-складе по каждому автомобилю:
- мощность двигателя
- тип топлива
- тип коробки передач
- повод
- цвет
- подробная комплектация
- цена
- год производства
- местонахождение
- возможность дополнительной консультации с менеджером по продажам.
Online-склад автомобилей Renault доступен на официальном сайте. На складе представлены только те автомобили, которые уже находятся в Украине у дилера или на складе импортера. Информация обновляется каждый день.
Веб-версия онлайн-склада имеет полезные фильтры для сортировки и удобный адаптивный дизайн.