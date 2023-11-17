Ampere - це компанія з розробки електромобілів (EV) та програмного забезпечення, яка розробляє, проектує, виробляє та продає електричні легкові автомобілі під брендом Renault в Європі.

Виокремлення відбулося 1 листопада 2023 року, що зробило Ampere автономною компанією та першим європейським гравцем у сфері електромобілів та програмного забезпечення.

Ampere повністю присвячує себе вирішенню найважливіших завдань трансформації автомобільної промисловості: нульові викиди та розробка програмного забезпечення та має за мету виробляти близько 1 млн автомобілів у 2031 році.

Також цікаво Renault показала Twingo нового покоління

Компанія має чітку дорожну карту, яка передбачає зниження витрат на 40% за одне покоління, а також поступово знижувати ціни на автомобілі, одночасно підвищуючи маржу.

Окрім власної лінійки Ampere також має намір стати технологічною, виробничою та бізнес-платформою для інших брендів, що відкриває додаткові можливості для Ampere.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація



Щоб скористатися цією можливістю, Ampere прагне демократизувати електромобілі в Європі, досягнувши паритету цін на електромобілі та ДВЗ до початку конкуренції в сегментах B і C.

Компанія Ampere вже має дві платформи для електромобілів:

Платформа AmpR Small для B-сегмента (раніше CMF-B EV)

Платформа AmpR Medium для C-сегменту (раніше CMF-EV)

Завдяки цим платформам, до 2027/2028 року Ampere планує знизити витрати між 1-м і 2-м поколінням електромобілів С-сегменту на 40%.

В результаті реалізації плану постійного зниження витрат, перший важливий крок був зроблений зі Scenic E-Tech, який вже зрівнявся за сукупною вартістю володіння (TCO) з гібридними транспортними засобами. Очікується, що паритет цін на електромобілі / ДВЗ буде досягнутий до 2027/2028 року з 2-го покоління (наступники Megane-E-Tech і Scenic E-Tech) при збереженні маржі. У В-сегменті Ampere почне з Renault 5 у 2024 році та Renault 4 у 2025 році (стартова ціна Renault 5 близько 25 тис. євро) та "Legend", нового електромобіля вартістю менше 20 тис. євро (автомобіль був представлений на Дні ринків капіталу Ampere).

Legend Twingo

Лінійка продуктів:

Для досягнення цієї мети Ampere використовує цікавий і конкурентоспроможний портфель автомобілів сегментів A, B і C, який спочатку складатиметься з п'яти транспортних засобів:

Megane E-Tech, випущений в середині 2022 року за початковою ціною 38 тис. євро, є автомобілем, який перепозиціонував бренд на ринку електромобілів і дозволяє завойовувати нових клієнтів (рівень завоювання від конкурентів перевищує 50% в Європі). Він має 2,2% частки ринку на європейському ринку електромобілів і є автомобілем номер один у сегменті електромобілів категорії C-EV у Франції. Цей автомобіль має найкращу в своєму класі інформаційно-розважальну систему та систему зв'язку: OpenR Link.

Scenic E-Tech, який з'явиться на ринку на початку наступного року за ціною близько 40 тис. євро, - це майбутнє європейських сімейних автомобілів. Сталий розвиток лежить в основі його конструкції: до 95% матеріалів, що підлягають вторинній переробці, забезпечують найкращий у своєму класі запас ходу понад 625 км, а загальна вартість експлуатації вже зрівнялася з гібридними автомобілями.

Renault 5, який буде представлений у першому кварталі 2024 року, є відродженням культової моделі, вже визнаної пресою та соціальними мережами. Renault 5 пропонує до 400 км запасу ходу за ціною близько 25 тис. євро, конкуруючи з базовими гібридними автомобілями B-сегменту. Він буде оснащений аватаром Reno, віртуальним другим пілотом зі штучним інтелектом, який щодня вчиться у своїх користувачів, щоб краще передбачати та відповідати їхнім потребам.

Renault 4, який вийде на ринок у 2025 році, стане переосмисленням універсального автомобіля для електричної ери. Це буде автомобіль з максимальною універсальністю, що використовує виграшні інгредієнти Renault 5, такі як платформа AmpR Small та інформаційно-розважальна система.

"Legend", представлений сьогодні, – це універсальний міський автомобіль без компромісів: найкраща у своєму класі ефективність - лише 10 кВт-год/100 км, на 75% нижчі викиди CO₂, ніж у середньостатистичного європейського автомобіля з ДВЗ, проданого у 2023 році, за весь його життєвий цикл, нульові викиди CO₂ у вихлопній трубі та нижчі витрати сировини завдяки компактним розмірам. Зроблений в Європі, автомобіль буде пропонуватися за ціною нижче 20 тис. євро (до субсидій), що для наших клієнтів становитиме менше 100 євро на місяць.

До 2031 року цей модельний ряд буде розширено двома додатковими автомобілями другого покоління, що загалом становитиме сім автомобілів. З цільового показника ~300 000 автомобілів у 2025 році, Ampere планує продати ~1 мільйон автомобілів у 2031 році, досягнувши частки ринку ~10%.

Окрім власного модельного ряду, Ampere також покликаний стати технологічною, виробничою та бізнес-платформою, що обслуговує інші бренди, окрім Renault, завдяки гнучкості виробничих ліній, модульності двох платформ та конкурентоспроможності собівартості. Ampere вироблятиме щонайменше дві моделі для Alpine, наступну модель Micra для Nissan та ще одну модель для Mitsubishi Motors. Ampere також підтримуватиме електрифікацію Dacia та надаватиме програмні рішення для всієї Групи Renault.