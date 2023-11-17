Ampere – это компания по разработке электромобилей (EV) и программного обеспечения, разрабатывающая, проектирующая, производящая и продающая электрические легковые автомобили под брендом Renault в Европе.

Отделение состоялось 1 ноября 2023, что сделало Ampere автономной компанией и первым европейским игроком в сфере электромобилей и программного обеспечения.

Ampere полностью посвящает себя решению важнейших задач трансформации автомобильной промышленности: нулевые выбросы и разработка программного обеспечения и имеет целью производить около 1 млн автомобилей в 2031 году.

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Компания имеет четкую дорожную карту, которая предусматривает снижение расходов на 40% за одно поколение, а также постепенно снижать цены на автомобили, одновременно повышая маржу.

Помимо собственной линейки Ampere также намерена стать технологической, производственной и бизнес-платформой для других брендов, что открывает дополнительные возможности Ampere.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация



Чтобы воспользоваться этой возможностью, Ampere стремится демократизировать электромобили в Европе, достигнув паритета цен на электромобили и ДВС до начала конкуренции в сегментах B и C.

Компания Ampere уже имеет две платформы для электромобилей:

Платформа AmpR Small для B-сегмента (ранее CMF-B EV)

Платформа AmpR Medium для C-сегмента (ранее CMF-EV)

Благодаря этим платформам, к 2027/2028 году Ampere планирует снизить затраты между 1-м и 2-м поколением электромобилей С-сегмента на 40%.

В результате реализации плана постоянного снижения затрат первый важный шаг был сделан со Scenic E-Tech, который уже сравнился по совокупной стоимости владения (TCO) с гибридными транспортными средствами. Ожидается, что паритет цен на электромобили/ДВС будет достигнут к 2027/2028 году со 2-го поколения (преемники Megane-E-Tech и Scenic E-Tech) при сохранении маржи.

В В-сегменте Ampere начнет с Renault 5 в 2024 году и Renault 4 в 2025 году (стартовая цена Renault 5 около 25 тыс. евро) и Legend, нового электромобиля стоимостью менее 20 тыс. евро (автомобиль был представлен на Дне рынков капитала Ampere).

Legend Twingo

Линейка продуктов:

Для достижения этой цели Ampere использует интересный и конкурентоспособный портфель автомобилей сегментов A, B и C, который будет состоять из пяти транспортных средств.

Megane E-Tech, выпущенный в середине 2022 года по начальной цене 38 тыс. евро, является автомобилем, перепозиционировавшим бренд на рынке электромобилей и позволяющим завоевывать новых клиентов (уровень завоевания от конкурентов превышает 50% в Европе). Она имеет 2,2% доли рынка на европейском рынке электромобилей и является автомобилем номер один в сегменте электромобилей категории C-EV во Франции. Этот автомобиль имеет лучшую в своем классе информационно развлекательную систему и систему связи: OpenR Link.

Scenic E-Tech, который появится на рынке в начале следующего года по цене около 40 тыс. евро – это будущее европейских семейных автомобилей. Устойчивое развитие лежит в основе его конструкции: до 95% материалов, подлежащих вторичной переработке, обеспечивают лучший в своем классе запас хода более 625 км, а общая стоимость эксплуатации уже сравнялась с гибридными автомобилями.

Renault 5, представленный в первом квартале 2024 года, является возрождением культовой модели, уже признанной прессой и социальными сетями. Renault 5 предлагает до 400 км запаса хода по цене около 25 тыс. евро, конкурируя с базовыми гибридными автомобилями B-сегмента. Он будет оснащен аватаром Reno, виртуальным вторым пилотом с искусственным интеллектом, который каждый день учится у своих пользователей, чтобы лучше предвидеть и отвечать их потребностям.

Renault 4, вышедший на рынок в 2025 году, станет переосмыслением универсального автомобиля для электрической эры. Это будет автомобиль с максимальной универсальностью, использующий выигрышные ингредиенты Renault 5, такие как платформа AmpR Small и информационно развлекательная система.

"Legend", представленный сегодня, – это универсальный городской автомобиль без компромиссов: лучшая в своем классе эффективность – всего 10 кВт-ч/100 км, на 75% ниже выбросы CO₂, чем у среднестатистического европейского автомобиля с ДВС, проданного в 2023 году, за весь его жизненный цикл, нулевые выбросы CO₂ в выхлопной трубе и более низкие расходы сырья благодаря компактным размерам. Сделанный в Европе автомобиль будет предлагаться по цене ниже 20 тыс. евро (до субсидий), что для наших клиентов будет составлять менее 100 евро в месяц.

К 2031 году этот модельный ряд будет расширен двумя дополнительными автомобилями второго поколения, что будет составлять семь автомобилей. По целевого показателя ~300 000 автомобилей в 2025 году, Ampere планирует продать ~1 миллион автомобилей в 2031 году, достигнув доли рынка ~10%.

Помимо собственного модельного ряда Ampere также призван стать технологической, производственной и бизнес-платформой, обслуживающей другие бренды, кроме Renault, благодаря гибкости производственных линий, модульности двух платформ и конкурентоспособности себестоимости. Ampere будет производить как минимум две модели для Alpine, следующую модель Micra для Nissan и еще одну модель для Mitsubishi Motors. Ampere также будет поддерживать электрификацию Dacia и предоставлять программные решения для всей группы Renault.