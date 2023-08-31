Мова йде про електричний Scenic E-Tech та новий Grand Kangoo.

Renault візьме участь у виставці IAA Mobility 2023, яка пройде з 4 по 10 вересня у Мюнхені. Там Renault представить абсолютно новий електричний Scenic E-Tech. Це перший серійний автомобіль, що втілює нову стратегію сталого розвитку бренду: навколишнє середовище, безпека та інклюзивність.

Наступного дня на стенді Renault буде представлений абсолютно новий Grand Kangoo.

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Другий стенд Renault під назвою electro pop буде доступний для широкого загалу на Odeonsplatz у Мюнхені. Це можливість для Renault представити останні інновації бренду: абсолютно новий електричний Scenic E-Tech, новий Rafale, новий Espace і Austral.