Речь идет об электрическом Scenic E-Tech и новом Grand Kangoo.

Renault примет участие в выставке IAA Mobility 2023, которая пройдет с 4 по 10 сентября в Мюнхене. Там Renault представит совершенно новый электрический Scenic E-Tech. Это первый серийный автомобиль, олицетворяющий новую стратегию устойчивого развития бренда: окружающую среду, безопасность и инклюзивность.

На следующий день на стенде Renault будет представлен совершенно новый Grand Kangoo.

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Второй стенд Renault под названием electro pop будет доступен для широкой публики на Odeonsplatz в Мюнхене. Это возможность для Renault представить последние инновации бренда: совершенно новый электрический Scenic E-Tech, новый Rafale, новый Espace и Austral.