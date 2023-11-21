Renault перевернул четвертую по счету страницу нового поколения легендарной серии Master. Теперь этот дебютант будет с тремя различными энергетическими платформами и инновациями практически по всей конструкции.

На сегодня это единственный автомобиль в линейке LCV, сделанный во Франции с нуля: три силовых агрегата и все кузова изготавливаются на одной производственной линии завода в Батийи на востоке страны.

Начиная с 1980 года, компания Renault продала более 3 миллионов фургонов Master, что позволило ей стать лидером в своей категории в Европе. Сейчас модели Renault Master ездят по дорогам более чем 50 стран. Четвертое поколение этой серии машин призвано продолжить свой успех.

Дизайн

Нынешний интерьер абсолютно нового Renault Master похож на салон легковых автомобилей. S-образная панель приборов обращена к водителю, добавляет салону пространства. Материалы изысканные, а 10-дюймовый экран, который входит в стандартную комплектацию линейки, добавляет высокие технологии.

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Темная обивка усиливает ощущение кокона в ультрасовременной кабине. Руль из коллекции легковых автомобилей, и вы можете регулировать его высоту и глубину, чтобы найти правильное положение для себя. Автоматические версии теперь имеют рычаги коробки передач на руле, открывая еще больше пространства на центральной консоли.

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P создана для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах. Рекламная информация

Теперь здесь 135 литров общего багажного пространства для хранения – увеличение на 25%. Это еще и офис на колесах. Спинка среднего сиденья складывается в стол, в основании находится слот для хранения ноутбука, а также есть порты USB-C для питания устройств.

Внешние авто отличается вертикальными решетками радиатора, горизонтальными светодиодными фарами и усиленными бамперами.

Мультиэнергетическая платформа

Новая версия Master получила четыре силовых агрегата Diesel Blue dCi мощностью 105, 130, 150 и 170 л.с. Они потребляют в среднем на 1,5 литра меньше топлива на 100 км пробега и на 39 граммов выбрасывать меньше CO 2 . Трансмиссия может комплектоваться обычно механической КПП или автоматом с гидротрансформатором EAG9.

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Полностью электрические новые версии Renault Master оснащены двигателем мощностью 96 кВт или 105 кВт, в обоих случаях 300 Нм крутящего момента. Первый работает от батареи емкостью 40 кВт-ч и имеет запас хода 180 км по протоколу WLTP, второй - от аккумулятора емкостью 87 кВт-ч с запасом хода более 410 км по тому же протоколу.

Быстрая зарядка постоянного тока мощностью 130 кВт добавляет 229 км запаса хода за 30 минут. Домашнее зарядное устройство переменного тока на 22 кВт заряжает батарею с 10% до 100% менее чем за 4 часа.

Абсолютно новый Renault Master также рассчитан на водородный двигатель H2-Tech и топливные элементы. Здесь стоит двигатель Diesel Blue dCi мощностью от 105 до 170 л.с., электродвигатели мощностью 96 или 105 кВт и батареи емкостью 40/87 кВт-ч, которые обеспечивают запас хода более 410 км.



Технология

Master получил новую систему динамического контроля торможения с усилителем, что сохраняет эффективность торможения и ощущение педали неизменными независимо от веса фургона. Он также быстрее запускает систему автоматического экстренного торможения (время реакции уменьшается вдвое) и улучшает регенерацию, увеличивая запас хода электромобилей.

Набор из 20 систем помощи водителю обеспечивает максимальную безопасность людей внутри и вокруг. Функции активной безопасности работают в состоянии повышенной готовности и включают систему боковой устойчивости, автоматическое экстренное торможение и систему поддержания устойчивости прицепа. Кроме того, он оснащен интеллектуальным помощником скорости, который помогает водителю не превышать ограничения скорости движения.

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Благодаря инновациям можно питать изготовленные на заказ части кузова (холодильные камеры, автоматические двери багажника, системы дополнительного отопления или кондиционирования и т.д.) непосредственно от аккумулятора.

Абсолютно новый Renault Master также сможет подавать энергию от своего аккумулятора в сеть (V2G) с помощью двунаправленного зарядного устройства.



Системы связи

Нынешний Renault Master - это цифровой микроавтобус с заводским оснащением всеми функциями для улучшения его производительности. Мультимедийная система OpenR Link входит в стандартную комплектацию каждой модели. Она имеет 10-дюймовый экран и проводные и беспроводные подключения Android Auto и Apple CarPlay для копирования экрана смартфона.

Это еще и первый случай, когда ультрасовременная система OpenR Link со встроенными возможностями Google доступна в LCV. Поэтому, водители будут иметь доступ к навигационным возможностям Google Maps, каталогу приложений Google Play и голосовому ассистенту Google Assistant, непосредственно интегрированного в приборную панель.

OpenR Link прост, интуитивно понятен и работает как планшет. Можно взаимодействовать с ним с помощью сенсорного экрана или голосом через Google Assistant.

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Приложение My Renault и его несколько дистанционных служб помощи, специально предназначенных для электромобилей, обеспечивают связь абсолютно нового Renault Master – высокотехнологичного автомобиля, который всегда готов помочь.

LCV нового уровня

Абсолютно новый Renault Master идет с полной линейкой из почти 20 конфигураций кузова объемом от 11 до 22 кубических метров. Здесь раздвижные боковые двери на 40 мм шире. Большая грузоподъемность, длина, ширина и объем делают его идеальным фургоном.

Есть 20 баз переоборудования, доступных на производственных предприятиях, где мастерские могут непосредственно выполнять ряд изменений (добавление самосвалов, углубление кабин, увеличение объема и т.д.). Этот каталог заводских комплектов также сокращает время выполнения работ и упрощает транспортную логистику.

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Более короткая колесная база и переработанная передняя ось обеспечивают маневренность, в том числе невероятно короткий на 1,5 метра диаметр поворота.

Клиенты могут даже выбрать версию L3 для городской езды (L2 является базовым автомобилем, L3 доступен с передним и задним приводом, а L4 имеет задний привод).

Ожидается, что новый Renault Master будет доступен весной 2024 года. О ценнике производитель пока умолчал.