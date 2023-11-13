Після вересневого повідомлення про близький вихід на ринок повністю електричного автомобіля Renault Trafic E-Tech, нарешті з’явилися подробиці про вартість цього комерційного авто.

З’явився не лише цінник, але й відкрито замовлення на будь-яку з трьох розмірних версій. Це будуть фургони з однорядними та дворядними кабінами й кузовним відсіком на 6,7 та 8,9 м3 в класичному виконанні кабіни й 4,3 м3 з дворядним салоном.

Про обіцяну короткобазову версію поки нічого не сказано, хоча її обіцяли дати в листопаді.

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Найдорожчою буде версія з 6-місним салоном L2H1. Ціна в Європі стартує з 42 800 євро. За фургон версії L2H2 потрібно заплатити 41 700, а за L2H1 – 40 200 євро. Найдешевше обійдеться шасі під надбудови, які завод відпускатиме за 37 500 євро. Про версію L1 сповістять пізніше.

Нагадаємо, новий автомобіль сегмента LCV доповнить лінійку акумуляторних комерційних машин Kangoo і Master. Електричний Trafic має двигун потужністю 90 кВт, або 122 к.с., і батарею на 52 кВт-год. Renault анонсує змішану автономність WLTP до 297 км.

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Автомобіль зовні практично не відрізняється від версій з ДВЗ. В салоні стоїть 8-дюймовий сенсорний екран, є сумісність з Apple Car Play і Android Auto. Також в стандартному переліку – електричні дзеркала, кондиціонер і навіть класичний круїз-контроль.