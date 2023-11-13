После сентябрьского сообщения о близком выходе на рынок полностью электрического автомобиля Renault Trafic E-Tech, наконец-то появились подробности о стоимости этой коммерческой машины.

Появился не только ценник, но и открыт заказ на любую из трех размерных версий. Это будут фургоны с однорядными и двухрядными кабинами и кузовным отсеком на 6,7 и 8,9 м3 в классическом исполнении кабины и 4,3 м3 с двухрядным салоном.

Об обещанной короткобазовой версии пока ничего не сказано, хотя ее обещали дать в ноябре.

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Самой дорогой будет версия с 6-местным салоном L2H1. Цена в Европе стартует с 42 800 евро. За фургон версии L2H2 нужно заплатить 41 700 евро, а за L2H1 – 40 200 евро. Дешевле всего обойдется шасси под надстройки, которые завод будет отпускать за 37 500 евро. О версии L1 известят позже.

Напомним, новый автомобиль сегмента LCV дополнит линейку аккумуляторных коммерческих машин Kangoo и Master. Электрический Trafic имеет двигатель мощностью 90 кВт или 122 л.с., и батарею на 52 кВт-ч. Renault анонсирует смешанную автономность WLTP до 297 км.

Жесткая конструкция шины Continental WinterContact TS 870 P предназначена для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом или больших или рамных внедорожниках или пикапах. Рекламная информация

Автомобиль снаружи практически не отличается от версий по ДВС. В салоне стоит 8-дюймовый сенсорный экран, совместимость с Apple Car Play и Android Auto. Также в стандартном списке – электрические зеркала, кондиционер и даже классический круиз-контроль.