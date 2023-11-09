Renault готовит электрический Renault 5 на смену Zoé. Но уже сегодня можно ездить на аккумуляторной R5 старого поколения, переделав ее из классики.

Почитатели французского бренда уже могут заказать себе Renault предыдущих поколений с комплектацией электрической версии R5, поскольку завод-производитель официально принимает заявки на 100%-ный электрический комплект модернизации, одобренный для будущей Renault 5.

Правда, речь идет не о заказе анонсированного электромобиля нового поколения, силуэт которого еще летом бленд раскрыл, а об обычном "французе" Renault 5 (он же R5) класса супермини, выпускавшемся с 1972 по 1996 годы с двигателем внутреннего сгорания. Его умело перелицевали в электрическую версию мастера компании R-fit.

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Там обошли оригинальные разработки и первыми предложили переработку классической модели в стопроцентную электрическую версию. При этом в основу взяты наработки к настоящему R5. Для модернизации используются некоторые детали и комплекты, предназначенные для версии Renault 5 нового поколения. Гарантию на комплекты завода дает 2 года.

Так выглядит классическая модель R5 прошлого века, переделанная в электрическую версию. Фото: Automobile-propre

От электрификации автомобиля, совсем не предназначенного для использования аккумуляторов, не стоит ждать рекордов автономного хода. Это автомобиль местного использования. Он комплектуется двигателем мощностью 22 кВт (синхронный бесщеточный тип) и аккумуляторной батареей LFP емкостью 10,7 кВт-ч с напряжением 105 В.

Запас хода здесь незначителен, всего 80 километров, но этого достаточно для поездки из пригородной зоны на работу в центр и обратно или покружить по делам а городе.

А так силуэтно смотрится электрическая версия Renault5 следующего поколения, которую бренд эскизно показал летом и начнет отгружать в дилерские центры в начале второй половины 2024 года. Фото: Renault

Оригинальная механическая коробка передач сохранена, а распределение веса очень похоже на распределение веса с классической версии.

Для восстановления полного объема электроэнергии требуется обычная бытовая розетка 220V на 16A и немного времени – 3 часа 30 минут. Этого достаточно, чтобы по приезду домой в пригородную зону поставить машину на зарядку и уже перед сном отсоединить шнур зарядки от сети.

Главным недостатком модернизации эксперты называют разве что высокую цену. В стандартном исполнении она стартует от 15 900 евро.