Renault готує електричний Renault 5 на зміну Zoé. Але вже сьогодні можна їздити на акумуляторній R5 старого покоління, переробивши її з класики.

Шанувальники французького бренду вже можуть замовити собі Renault попередніх поколінь з комплектацією електричної версії R5, оскільки завод-виробник офіційно відкрив замовлення на 100% електричний комплект модернізації, схвалений для майбутньої Renault 5.

Щоправда, мова йде не про замовлення анонсованого електромобіля нового покоління, силует якого ще влітку розкрив завод-виробник, а про звичайного "француза" Renault 5 (він же R5) класу суперміні, що випускався з 1972 по 1996 роки з двигуном внутрішнього згорання. Його вміло перелицювали в електричну версію майстри компанії R-fit.

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Там обійшли оригінальні розробки й першими запропонували перероблення класичної моделі в стопроцентну електричну версію. При цьому в основу взято напрацювання до справжнього R5. Для модернізації використовуються деякі деталі та комплекти, призначені для електричної версії Renault 5 нового покоління. Гарантія на комплекти завод дає 2 роки.

Так виглядає класична модель R5 минулого століття, перероблена в електричну версію. Фото: Аutomobile-propre

Від електрифікації автомобіля, що зовсім не призначений для використання акумуляторів, не варто чекати рекордів автономного ходу. Це автомобіль місцевого використання. Він комплектується двигуном потужністю 22 кВт (синхронний безщітковий тип) та акумуляторною батареєю LFP місткістю 10,7 кВт-год з напругою 105 В.

Запас ходу тут незначний, всього 80 кілометрів, але цього досить для поїздки з приміської зони на роботу в центр і назад чи покружляти у справах по місту.

А так силуетно виглядає електрична версія Renault5 наступного покоління, яку бренд ескізно показав влітку і яка піде в дилерські центри на початку другої половини 2024 року. Фото: Renault

Оригінальна механічна коробка передач збережена, а розподіл ваги дуже схожий на розподіл ваги з класичною версією.

Для відновлення повного вмісту електроенергії потрібна звичайна побутова розетка 220V на 16A і трохи часу – 3 години 30 хвилин. Цього достатньо щоб по приїзду додому в приміську зону поставити машину на зарядку і вже перед сном від’єднати шнур зарядки від мережі.

Головним недоліком модернізації експерти називають хіба що зависоку ціну. В стандартному виконанні вона стартує від 15 900 євро.