Через два тижні французи покажуть на виставці важких та легких комерційних автомобілів Solutrans 2023 у Ліоні фургон Renault Master наступного покоління.

Легендарний фургон, що з 1980 року вироблявся у різних серійних варіантах і модифікаціях тиражем понад 3 мільйони одиниць, нині на порозі чергового оновлення з небаченою досі ефективністю. Розробники заявили про 21-процентне зменшення споживання в електричній версії та економію у добрих 1,5 л/100 км для версії з двигуном внутрішнього згоряння.

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І хоча повноцінне зображення розробники тримають в таємниці до прем’єри, вони все-таки натякнули на кузов у формі Aerovan та нову гальмівну систему, що й забезпечать згадану економію споживання.

На недавніх шпигунських фото видно нову версію фургона, що оснащений стандартними розсувними бічними дверима. Імовірно, Renault запропонує ще й версію шасі з кабіною без надбудови, щоб покупці могли відправити такий Master на переобладнання та перетворення на автомобіль під свої потреби.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Renault Master нового покоління був помічений під час тестування. Очікуваний запуск у 2024 році. Фото: parkers.co.uk

Виробничий майданчик змінюватися не буде. Як і раніше, фургони вироблятимуть на заводі в Батільї, де вже перепроєктовані потужності для виробництва новим та інноваційним способом.