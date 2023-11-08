Через две недели французы представят на выставке тяжелых и легких коммерческих автомобилей Solutrans 2023 в Лионе фургон Renault Master следующего поколения.

Легендарный фургон, производившийся с 1980 года в различных серийных вариантах и модификациях тиражом более 3 миллионов единиц, ныне на пороге очередного обновления с невиданной до сих пор эффективностью. Разработчики заявили о 21-процентном уменьшении потребления в электрической версии и экономии в не менее 1,5 л/100 км для версии с двигателем внутреннего сгорания.

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И хотя полноценное изображение разработчики держат в тайне к премьере, они все же намекнули на кузов в форме Aerovan и новую тормозную систему, что обеспечит упомянутую экономию потребления.

На недавних шпионских фото видна новая версия фургона, оснащенная стандартной раздвижной боковой дверью. Вероятно, Renault предложит еще и версию шасси с кабиной без надстройки, чтобы покупатели могли отправить такой Master на переоборудование и превращение в автомобиль под свои нужды.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Пока каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Renault Master нового поколения был замечен во время тестирования. Ожидаемый запуск в 2024 году. Фото: parkers.co.uk

Производственная площадка меняться не будет. По-прежнему фургоны будут производиться на заводе в Батильи, где уже перепроектированы мощности для производства новым и инновационным способом.