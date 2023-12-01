Електричний суперміні Renault 5 E-Tech 2024 модельного року із зарядним дисплеєм на капоті дебютує 26 лютого на Женевському автосалоні за стартовою ціною 25 000 євро.

Виробник свіжим набором офіційних тизерів розкриває перед дебютом деякі концептуальні напрацювання. Виробник підтвердив, що цей повністю електричний суперміні матиме назву E-Tech, а також розсекретив окремі деталі щодо його стилю і технологій.

Одне з цікавих рішень екстер’єру помічено в новому індикаторі заряду, що розміщений у верхній частині капота. Дизайнери Renault використали це місце для графічної панелі, яка відображає поточний рівень заряду та світиться щоразу, коли автомобіль під’єднано до зарядного пристрою. Коли акумулятор досягає повної місткості, світлодіодний дисплей відображає цифру 5.

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Тизери також розкривають блоки освітлення R5. Фари мають іншу світлодіодну графіку порівняно з концепцією. Renault каже, що чорні крапки в середині кожної лінзи нагадують зіницю людського ока.

Іншу данину класичному Renault 5 можна побачити у вертикально встановлених задніх ліхтарях, які з’єднані чорною окантовкою. Ці кластери навіть мають тонкі розширення бічних панелей, спрямовані на покращення аеродинамічних характеристик хетчбека шляхом мінімізації турбулентності повітря. І хоча аеродинамічний вплив, ймовірно, мінімальний, випнуті елементи дійсно виглядають гарно.

Renault також включив у тизерний показ темний профільний знімок суперміні та крупний план яскраво виражених задніх крил, які були натхненні знаменитим R5 Turbo.

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Французький автовиробник має намір випустити додаткові тизери Renault 5 E-Tech до його офіційної презентації в Женеві. Тизерна кампанія називається "R5VOLUTION IS BACK" та починається 1 грудня з постерів, а телевізійна реклама з’явиться 17 грудня з піснею Instant Crush відомого французького гурту Daft Punk.

Новий 5 E-Tech виготовлятиме нещодавно створений підрозділ Ampere у складі Renault Group. Міський автомобіль довжиною 3,92 м першим представить нову платформу AmpR Small (раніше відому як CMF-BEV) із багатоважільною задньою підвіскою.

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Renault офіційно підтвердила два варіанти акумуляторних батарей місткістю 40 кВт-год або 52 кВт-год. Акумулятор більшого розміру буде доступний одразу після запуску, забезпечуючи запас ходу WLTP до 400 км. У майбутньому він підтримуватиме технологію V2G (від автомобіля до мережі), що дозволить власникам продавати енергію назад у мережу.

Renault підтвердила, що початкова ціна на 5 E-Tech становитиме майже 25 000 євро. Це робить його прямим конкурентом з майбутніми моделями інших виробників, включаючи VW ID.2, вартість якого буде аналогічною. Він також має нижчу ціну порівняно з Peugeot E-208, але трохи дорожчим за нещодавно представлений Citroen e-C3.

Фототизери media.renault.com