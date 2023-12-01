Электрический супермини Renault 5 E-Tech 2024 модельного года с зарядным дисплеем на капоте дебютирует 26 февраля на Женевском автосалоне по стартовой цене 25 000 евро.

Производитель свежим набором официальных тизеров раскрывает перед дебютом некоторые концептуальные наработки. Производитель подтвердил, что этот полностью электрический супермини будет называться E-Tech, а также рассекретил отдельные детали относительно его стиля и технологий.

Одно из интересных решений экстерьера замечено в новом индикаторе заряда, размещенном в верхней части капота. Дизайнеры Renault использовали это место для графической панели, которая отображает текущий уровень заряда и светится каждый раз, когда автомобиль подключен к зарядному устройству. Когда аккумулятор достигает полной емкости, светодиодный дисплей отображает цифру 5.

Читайте также Renault Master 2024: вся информация о новом инновационном фургоне

Тизеры также раскрывают блоки освещения R5. Фары имеют другую светодиодную графику по сравнению с концепцией. Renault говорит, что черные точки в середине каждой линзы напоминают зрачок человеческого глаза.

Другую дань классическому Renault 5 можно увидеть в вертикально установленных задних фонарях, которые соединены черной окантовкой. Эти кластеры даже имеют тонкие расширения боковых панелей, направленные на улучшение аэродинамических характеристик хэтчбека путем минимизации турбулентности воздуха. И хотя аэродинамическое влияние, вероятно, минимальное, выпяченные элементы действительно выглядят красиво.

Renault также включил в тизерный показ темный профильный снимок супермини и крупный план ярко выраженных задних крыльев, которые были вдохновлены знаменитым R5 Turbo.

Читайте также Renault Trafic E-Tech: озвучен ценник

Французский автопроизводитель намерен выпустить дополнительные тизеры Renault 5 E-Tech до его официальной презентации в Женеве. Тизерная кампания называется "R5VOLUTION IS BACK" и начинается 1 декабря с постеров, а телевизионная реклама появится 17 декабря с песней Instant Crush известной французской группы Daft Punk.

Новый 5 E-Tech будет производить недавно созданное подразделение Ampere в составе Renault Group. Городской автомобиль длиной 3,92 м первым представит новую платформу AmpR Small (ранее известную как CMF-BEV) с многорычажной задней подвеской.

Читайте также Новые Renault теперь доступны на онлайн-складе

Renault официально подтвердила два варианта аккумуляторных батарей емкостью 40 кВт-ч или 52 кВт-ч. Аккумулятор большего размера будет доступен сразу после запуска, обеспечивая запас хода WLTP до 400 км. В будущем он будет поддерживать технологию V2G (от автомобиля к сети), что позволит владельцам продавать энергию обратно в сеть.

Renault подтвердила, что начальная цена на 5 E-Tech составит почти 25 000 евро. Это делает его прямым конкурентом с будущими моделями других производителей, включая VW ID.2, стоимость которого будет аналогичной. Он также имеет более низкую цену по сравнению с Peugeot E-208, но немного дороже недавно представленного Citroen e-C3.

Фототизеры media.renault.com