Новый Renault Master в электрической версии E-Tech Electric имеет пробег на одной зарядке 460 километров и выверенную аэродинамику.

Аккумуляторный E-Tech Electric пришел на рынок с двумя вариантами батареи – 40 и 87 кВт-ч. Выбор за потребителем, в зависимости от потребности, характера грузов, плеча перевозок, рельефа местности и, конечно, климатических условий региона.

Производитель сделал все возможное для максимальной эффективности фургона. Скажем, благодаря дизайну Aerovan и новой полностью оптимизированной платформе удалось снизить энергопотребление более чем на 27% по сравнению с предыдущим поколением Master. Здесь все подпадает под условный лозунг: ехать дальше, перевозить больше и стоить меньше.

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Два параметра емкости хранения энергии в 40 и 87 кВт-ч разработчики считают оправданным решением, поскольку оба пакета разработаны для транспортных операций как в городах, так и в пригородах. При этом они не влияют на грузоподъемность автомобиля, что является важным критерием в этом сегменте.

Новый Renault Master E-Tech Electric прошел многократные испытания в аэродинамической трубе. Благодаря этому удалось отточить до совершенства его силуэт и каждую часть кузова. Сначала прототипы провели тысячи часов в туннеле во время разработки, а затем, учитывая размеры фургона, сертификационные испытания проводились в аэродинамической трубе, построенной для самолетов.

Производительность силового агрегата усовершенствована с помощью двигателя, развивающего 105 кВт и 300 Нм и системы трансмиссии, которая имеет один из самых высоких коэффициентов на рынке тяжелых электрических LCV.

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Система управления нагревом батареи поддерживает постоянную температуру, что повышает производительность аккумулятора и продлевает срок его службы. Система кондиционирования воздуха в кабине является стандартной, она поддерживает температуру в помещении на оптимальном уровне и запас хода как летом, так и зимой.

Система динамического торможения – первая в LCV – также ограничивает количество компонентов в моторном отсеке (внутренний двигатель активирует тормоза). Кроме усиления торможения, система к тому же быстрее тормозит, что также улучшает активную безопасность автомобиля. Система может преобразовывать кинетическую энергию от замедления в электрическую, чтобы зарядить аккумулятор и увеличить запас хода. Таким образом система может собирать до 95 кВт энергии.

Грузоподъемность Renault Master E-Tech Electric достигает 1625 кг, он может буксировать 2,5 тонны. Для его управления требуется водительское удостоверение категории B.

Эксперты указывают на довольно экономичный режим потребления: 21 кВт-ч/100 км (WLTP) с аккумулятором емкостью 87 кВт-ч. Быстрая зарядка постоянного тока мощностью 130 кВт добавляет запас хода на 252 км за 30 минут. Домашний Wallbox переменного тока мощностью 22 кВт заряжает батарею с 10% до 100% где-то за 4 часа.

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Что касается силового потенциала, то здесь на выбор стоит двигатель мощностью 96 кВт или 105 кВт, у обоих крутящий момент одинаковый - 300 Нм. Первый работает от батареи емкостью 40 кВт-ч и имеет запас хода примерно 200 км по протоколу WLTP, второй работает от аккумулятора емкостью 87 кВт-ч с запасом хода до 460 км по этому же протоколу.

Относительно ценника, то производитель в своем официальном пресс-релизе пока информации не предоставил.