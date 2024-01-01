Гібридний Renault отримав 300 "конячок" та пробіг на електриці 105 кілометрів

Renault Rafale E-Tech 4x4 – це високопродуктивний «плагін-гібрид», який має риси як електромобіля, так і авто з ДВЗ.

Центральним елементом Rafale E-Tech 4x4 є нова гібридна силова установка E-Tech 4x4 потужністю 300 к.с., розроблена спеціально для цієї моделі. Вона вирізняється як продуктивністю (від 80 до 120 км/год за 4 секунди), так і ефективністю, завдяки оптимізованій роботі чотирьох електродвигунів – одного ДВЗ і трьох електромоторів.

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Renault Rafale E-Tech 4x4 300 к.с. має запас ходу до 1 000 км для тривалих поїздок. Причому витрата пального за циклом WLTP просто вражає – 0,5 л/100 км в комбінованому циклі та 5,8 л/100 км з розрядженим акумулятором. Ці показники одні з найкращих в категорії гібридної технології plug-in.

Для повсякденного водіння Renault Rafale E-Tech 4x4 300 к.с. працює як повністю електричний автомобіль з запасом ходу до 105 км. Батарея має значну ємність - 22 кВт-год. Його можна заряджати від розетки або зарядного пункту, а також під час руху автомобіля за допомогою функції рекуперативного гальмування.

Разом з новим силовим агрегатом Rafale E-Tech 4x4 потужністю 300 к.с. отримує нове оздоблення рівня Atelier Alpine зі спеціальними 21-дюймовими колісними дисками та кузовом в ексклюзивному відтінку Satin Sommet Blue в якості опції.

Він також має систему контролю шасі та маневреності, розроблену інженерами Alpine Cars, а також саморегульовану інтелектуальну підвіску з камерою для предикативного контролю.

Нагадаємо, яким може бути пікап від Renault

Побудований на заводі в Паленсії, Іспанія, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 к.с. буде представлений в Європі з листопада 2024 року.