Новые интерьеры Renault будут отличаться премиальными материалами отделки и физическими кнопками

Renault радикально переосмыслит свой подход к дизайну интерьера, внедряя передовые новые технологии, чтобы улучшить удобство использования. В интервью британским журналистам из Autocar, руководитель дизайна французского бренда Жиль Видаль поделился планами компании на будущее.

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“Мы собираемся предложить революционные решения почти во всем, включая кабину и взаимодействие с пользователем”, - объяснил Видаль, подробно описывая кокпит радикального концепта Emblème, который в 2028 году получит серийную версию.

Компания Renault говорит, что салон шоу-кара знаменует собой резкий отход от текущих серийных салонов автомобилей бренда, с явным акцентом на оцифровке и сенсорном управлении вместе с новым подходом к эргономике и приоритетности безопасности водителя и пассажиров.

Главным отличием интерьеров нового поколения станет интеграция большого дисплея, который включает три отдельных экрана и охватывает всю ширину торпедо. Он позволит управлять информационно-развлекательной системой OpenR от Renault.

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“Мы хотим добавить несколько физических кнопок сверху. Мы создадим иерархию между всеми делами, которые вы должны делать в автомобиле. Для следующего поколения интерьера мы должны понять, что разумно сделать как кнопку, относительно эволюции автомобилей и их использования. То, что разумно, оставим как физические кнопки”, — сказал Жиль Видаль.

По его словам, компания стремится к сочетанию физических и цифровых элементов управления, включая регуляторы громкости и тактильные кнопки для информационно-развлекательных систем. “Мы видим, что некоторые бренды имеют одержимую идею выводить все на экраны, но, возможно, это не очень хорошо с точки зрения простоты, понимания каждой настройки, которую вам нужно сделать в машине”, — добавил он.

Видаль рассказал, что новые интерьеры Renault предложат баланс между видимостью и доступностью, а экраны дисплеев будут расположены перед сенсорной панелью, чтобы избежать ненужных отвлечений. Аудиосистемы также будут играть важную роль и компания будет разрабатывать привлекательный дизайн для динамиков, вместо того, чтобы скрывать их.

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Кроме этого, они также будут иметь заметную ручку регулировки громкости и возможность голосового управления благодаря ассистенту с искусственным интеллектом. К слову, пользователи также смогут очень быстро и легко отображать нужную информацию на каждом из трех экранов благодаря виджетам, включая прогнозы погоды, показатели скорости и музыкальные плееры, которые одним движением можно будет переместить с центрального сенсорного экрана на любой другой.