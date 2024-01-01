Nissan готовит брата-близнеца Renault Twingo

Как передает Autocar, новинка будет базироваться на платформе Ampr Small, которая лежит в основе будущего Twingo, а также более крупных Renault 4 и 5. Генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что компания планирует вернуться в европейский сегмент городских автомобилей впервые за более чем десять лет, используя основу, предоставленную французской компанией.

Читайте также: Новый Nissan Leaf будет уменьшенной версией кроссовера Ariya

Кроме этого, компания вскоре представит электрического преемника Micra, что также будет использовать платформу Ampr Small и дебютирует в 2025 году. Учида добавил, что он хочет сохранить положительную динамику технического сотрудничества двух фирм и с субкомпактной моделью.

Других подробностей о будущей новинке не было раскрыто, но глава Nissan подчеркнул, что ключевой причиной сотрудничества с Ampere является сокращение расходов на разработку и сроки, которые возникают благодаря использованию предварительно разработанной платформы. Ранее Renault заявила, что Twingo будет предлагаться менее чем за 22 000 долларов.

Также интересно: Nissan представил совершенно новый Murano

“Мы стремимся создать умный автомобиль для водителей будущего, который будет полезным для клиентов, для нас и для Ampere. Этот автомобиль обеспечит удобство и расширенную функциональность, которые испытывают клиенты, но в небольших размерах и по привлекательной и доступной цене”, – сказал Учида