Nissan представил совершенно новый Murano

Компания отказалась от больших фар в пользу разделенного света. Угловатые линии кузова заменили на плавные, а стандартный мотив решетки радиатора V-Motion. Кроме этого, боковые зеркала были перенесены со стойки на двери, тогда как задняя часть имеет уникальный дизайн с тонкими фонарями.

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Салон модели украшают спаренные 12,3-дюймовые дисплеи, выполняющие функцию цифровой панели приборов и экрана мультимедиа соответственно. Интересно, что впервые инженеры оснастили Murano передними сиденьями с функцией массажа. В стандартную комплектацию входит система помощи водителю Nissan Safety Shield 360.

Абсолютно новый Nissan Murano

Они имеют беспроводное соединение Apple CarPlay и Android Auto в базовой версии. Nissan также добавил в стандартный список активное подавление звука. Однако, чтобы получить эту опцию, покупателям придется доплатить за стереосистему Bose с 10 динамиками. К слову, салон кроссовера стал несколько просторнее, благодаря увеличению габаритов модели – новинка стала шире на 60 мм и получила более высокий клиренс на 50 миллиметров.

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Новый Nissan Murano также получил измененную линейку силовых агрегатов. Старые V6 и вариатор (CVT) заменили 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором с переменной компрессией, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Он выдает 241 л.с.и 352 Нм крутящего момента. Что касается трансмиссии, то в стандартной комплектации она, по-прежнему, приводит в движение передние колеса, тогда как полный привод опционально доступен.

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Стоимость Murano 2025 года будет объявлена ближе к дате его продажи, которая сейчас запланирована на начало следующего года. Вероятно, она составит около 40 000 долларов за базовую версию, а цена флагманского уровня оснащения Platinum AWD, вероятно, превысит 50 000 долларов.