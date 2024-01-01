Автовладелец наездил на своем Nissan 333 333 миль: фото

Американец Shawn Vishney приобрел в 2000 году Nissan Maxima новой – на одометре было всего 12 миль. Все это время он ездил на этом авто, исправно заменял жидкости и фильтры. А недавно “подгадал”, чтобы сфотографировать пробег 333 333 миль на основном и 333,3 на суточном одометре, о чем написал в группе Facebook Mileage Impossible. В километрах это 546,4 тысячи.

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Nissan Maxima оказалась удивительно надежной – за это время не менял двигатель и трансмиссию. Кроме того, авто очень экономичное – потребляет в среднем 25 млн на галлон, то есть 9,4 литра на 100 км. В общем Шаун доволен покупкой и считает, что деньги, потраченные на покупку этого авто, вложены хорошо.

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Nissan Maxima с 2000 года. Фото Nissan