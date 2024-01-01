Новые штрафы для украинских водителей: откуда и за что прилетит

Разработкой этого законопроекта занимался народный депутат Артем Дмитрук. В пояснительной записке автор отмечает, что новая норма закона подготовлена "с целью недопущения введения в заблуждение покупателей, предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, которое выявлено при регистрации (перерегистрации) транспортного средства".

Это не столько Закон, сколько дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Туда планируется добавить статью 121-4 "Фальсификация пробега подержанного транспортного средства".

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Фискальные меры также предусмотрены. За совершенное нарушение такого содержания предусмотрено "наложение штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан". Это на первый раз.

Если в течение года будет подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, то такие действия "влекут за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

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По этому поводу более подробно дала расшифровку "Судебно-юридическая газета", эксперты которой указали, что за "...фальсификацию пробега подержанного авто предлагают наказывать штрафами до 17 тысяч грн. Повторное правонарушение будет влечь за собой ответственность до 34 тыс. грн".

Кроме пояснительной записки на сайте Верховной Рады также размещен проект дополнения в КУоАП, датированный еще 2 ноября 2023 года, который уже восемь месяцев лежит без рассмотрения.