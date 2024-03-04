Горрайонный суд Луцка вынес приговор дельцу, который сумел продать 15 автомобилей, ввезенных в Украину через благотворительные организации как гуманитарная помощь.

В течение марта-июля 2023 года уроженец Владимира наладил ввоз на таможенную территорию Украины и продажу по всем регионам государства автомобилей, имевших целевое назначение – для Сил обороны.

Как отмечает Общественное Луцк, средняя рыночная стоимость всех машин составляла 6 миллионов 379 тысяч гривен. В списке ввезенных машин указано три единицы Volkswagen Caddy, две - Volkswagen Crafter, Volkswagen Touran, Opel Movano, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo и др. Часть автомобилей, а также кузова и двигатели по решению суда конфисковали в доход государства.

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Точный перечень ввозимого удалось установить по таможенной документации ввоза машин.

Из материалов дела стало известно, что в течение марта-июля 2023 года уроженец Владимира организовал схему продажи на территории Украины 15 "гуманитарных" авто. Машины пересекали польско-украинскую границу через таможенные пункты пропуска "Угринов - Долгобичув" Львовской таможни и "Устилуг - Зосин" Волынской таможни.

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Свою вину по ст. 201-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи мужчина признал полностью.

Судья Луцкого горрайонного суда признал волынянина виновным и назначил ему наказание - 204 тысячи гривен штрафа с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с получением и распоряжением гуманитарной помощью сроком на два года и конфискацией имущества.