ДБР разоблачило новую схему ввоза в Украину автомобилей. Въезд автомобилей оформлялся «задним числом», что давало возможность растаможки по нулевой ставке.

В ДБР считают, что транспортные средства пересекли границу якобы до окончания действия постановления ВР по импорту автомобилей по нулевой ставке, действовавшему до 1 июля 2022 года.

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По мнению следователей, автомобили были ввезены в Украину позже и оформлены с указанием других дат без уплаты необходимых таможенных платежей, сообщила Гостаможслужба Украины.

Уже сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, одному из должностных лиц таможенного поста "Киев-Центральный", который осуществлял таможенное оформление автомобилей при их фактическом отсутствии и соответственно без проведения осмотра транспортных средств.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается причастность других должностных лиц таможни к противоправной деятельности.