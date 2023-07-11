На этот раз зарегистрирован законопроект, позволяющий без пошлин завозить автомобили участникам боевых действий. Хотя акциз и НДС сохранены.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам бюджета Павел Бакунец сообщил о законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде. Он касается беспошлинной растаможки автомобилей, которые для своих нужд ввозят участники боевых действий.

Также интересно сколько сейчас стоит растаможить автомобиль

Депутаты Верховной рады предлагают вернуть нулевую растаможку авто для участников боевых действий. Об этом сказал народный депутат Павел Бакунец в эфире телемарафона.

"В Верховной раде есть инициатива, чтобы для военнослужащих, имеющих удостоверение участника боевых действий, была нулевая растаможка при ввозе автомобиля из-за границы", - сказал он.

По словам нардепа, такая инициатива важна для нужд фронта, чтобы воинские части могли завозить из-за границы автомобили, необходимые украинским защитникам.

❗️Учасники бойових дій зможуть ввозити автомобілі без мита, — член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.



У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 11, 2023



Бакунец сообщил, что нулевая растаможка поможет военным использовать машины на фронте или в личных целях, например во время отпуска. Он уверен, что это один из следующих шагов навстречу защитникам после разрешения регистрировать авто с правым рулем и отпуска на 30 дней.

Редакция "Авто24" узнала, что законопроект, о котором говорит нардеп Бакунец, зарегистрирован в парламенте еще 23 февраля 2023 года. У него есть номер 9058 и авторство нардепа Максима Заремского. Исходя из названия, в проекте говорится об освобождении от налогообложения операций по ввозу транспортных средств не только участниками боевых действий, но и волонтерами и другими лицами.

Также интересно когда и кому можно будет регистрировать авто с правым рулем

Согласно проекту, такое лицо может завезти один автомобиль без уплаты пошлины. Однако продать человек его не может в течение трех лет – иначе придется уплатить налоги. Правда, о невозможности сдачи в аренду или предоставлении доверенности законодатель ничего не написал.

Впрочем, в законопроекте речь не идет об освобождении от других налогов – акциза и НДС. А они значительно больше, чем размер ввозной пошлины на автомобили. Поэтому, если закон будет принят в таком виде, его экономическая целесообразность для участников боевых действий вызывает сомнения.