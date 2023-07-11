Цього разу зареєстровано законопроєкт, який дозволяє без мит завозити автомобілі учасникам бойових дій. Однак акциз і ПДВ збережено.

Народний депутат України, член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець, повідомив про новий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді. Він стосується безмитного розмитнення автомобілів, які для своїх потреб ввозять учасники бойових дій.

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Депутати Верховної ради пропонують повернути нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Про це сказав народний депутат Павло Бакунець в ефірі телемарафону.

"У Верховній раді є ініціатива, аби для військовослужбовців, котрі мають посвідчення учасника бойових дій, було нульове розмитнення при ввезенні авто з закордону”, - сказав він.

За словами нардепа, така ініціатива важлива для потреб фронту, щоб військові частини могли завозити із-за кордону автівки, необхідні українським оборонцям.

❗️Учасники бойових дій зможуть ввозити автомобілі без мита, — член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.



У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 11, 2023



Бакунець повідомив, що нульове розмитнення допоможе військовим використовувати машини на фронті або в особистих цілях, наприклад, під час відпустки. Він впевнений, що це один з наступних кроків назустріч захисникам після дозволу реєструвати авто з правим кермом та відпусток на 30 днів.

Редакція “Авто24” дізналась, що законопроєкт, про який говорить нардеп Бакунець, зареєстрований у парламенті ще 23 лютого 2023 року. Він має номер 9058 та авторство нардепа Максима Заремського. Виходячи з назви, у проєкті йдеться про звільнення від оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів не лише учасниками бойових дій, але й волонтерами та іншими особами.

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Згідно з проєктом, така особа може завезти один автомобіль без сплати мита. Однак продати вона його не може протягом трьох років – інакше доведеться сплатити податки. Щоправда, про неможливість здачі в оренду чи надання доручення законодавець нічого не написав.

Втім, в законопроєкті не йдеться про звільнення від інших податків – акцизу та ПДВ. А вони значно більші, ніж розмір ввізного мита на автомобілі. Тому якщо закон буде ухвалений в такому вигляді, його економічна доцільність для учасників бойових дій викликає сумніви.