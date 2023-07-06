Відповідний закон ухвалений Верховною Радою та опублікований в офіційній пресі. Однак це можна зробити лише силовим відомствам, і лише під час війни.

На минулому тижні Верховна Рада ухвалила в цілому Закон № 3164-IX "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма". А вже 1 липня цей закон було опубліковано в газеті "Голос України", повідомляє Auto-Consultting.

До речі як їздити на авто з правим кермом

Законом встановлено, що у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його скасування транспортні засоби з правим розташуванням керма можуть бути зареєстровані. Але лише ті, які, надходять у військові частини та підрозділи силових відомств України, а саме:

Збройних Сил

Служби безпеки

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Національної гвардії

Державної прикордонної служби

Управління державної охорони

Державної спеціальної служби транспорту

Міністерства внутрішніх справ

Національної поліції

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Автомобілі можуть бути ввезені та передані цим підрозділам силовиків як гуманітарна допомога, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування (тобто з 1 серпня 2023 року).