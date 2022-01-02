Прокатний автомобіль дає додаткові можливості під час відпустки у далекій країні. Але багатьох українських туристів відлякує той факт, що в країні відпочинку діє лівосторонній рух. Насправді, у цьому немає нічого страшного, потрібно лише знати декілька секретів.

Досвід журналістів “Авто24” підтверджує, що насправді більш-менш грамотний український водій повністю призвичаюється до лівостороннього руху максимум за день-два. У більшості випадків для цього достатньо кількох годин практики. Але це не значить, що на “лівосторонній” дорозі, та ще у чужій країні можна відчувати себе як удома. Небезпек для нашої людини тут таки дещо більше, недаремно, наприклад, на Кіпрі усі прокатні автомобілі мають червоні номерні знаки.

На дорозі з лівостороннім рухом все так само, але у дзеркальному відображенні. Але це не значить, що все просто – треба бути дуже обережним

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Отже, швидше звикнути до лівостороннього руху можна, якщо дотримуватись таких правил.

До початку першої поїздки треба освоїтися за кермом. Навчиться перемикати передачі лівою рукою, затягувати стоянкове гальмо (у прокатних конторах чимало дешевих машин у найпростіших комплектаціях). Переконайтеся, що перемикачі поворотників та двірників на своїх місцях (вони переплутані лише на “праворульках” з Японії). Привчіться по-новому дивитися у дзеркала та визначати відстань до лівого переднього краю капота.

Обов’язково приготуйте офлайн карти для смартфону. В принципі, GPS-навігатор можна взяти в оренду разом з машиною, але зазвичай це недешево (до 5 євро в день). Хороша карта буде допомагати вам вчасно міняти ряди перед поворотами.

Правильний навігатор буде надійним помічником новачка з континентальної Європи у країні з лівостороннім рухом

Простіше їхати тими шляхами , де є інші машини – принаймні, спершу. За прикладом інших водіїв можна буде розуміти, як правильно повертати і головне – як правильно в’їжджати на коло та з’їжджати з нього.

При виїзді на перехрестя або кільце перший погляд має бути не наліво, як удома, а направо – звідти рухається найближча до вас загроза. Деяким водіям у перший день буває корисним, наближаючись до перехрестя, промовляти вголос інструкцію для себе, на кшталт: “я тримаюся ліворуч, я тримаюся ліворуч”.

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Правило перешкоди праворуч , як не дивно, діє і в деяких країнах з лівостороннім рухом. Тож перед поїздкою на відпочинок у ту чи іншу країну треба з’ясувати усі особливості місцевих ПДР. Краще отримати цю інформацію не від невідомих блогерів, а з офіційних джерел, наприклад, через сайт посольства зазначеної держави, сайт поліції або через великі туристичні агенції.

Дорожні знаки і розмітка будуть вашими важливими помічниками. По-перше, пам’ятайте, що ваші знаки – на лівому узбіччі. По-друге, у багатьох розвинених країнах встановлено багато знаків, які заздалегідь підказують напрямок руху по смугах, і це дуже корисно.

Перехрестя з круговим рухом – найскладніше, що є на дорозі з лівостороннім рухом для водія з країни правостороннього руху

Не втрачайте пильності на вільних від машин шляхах. Саме тут часто трапляються неприємності: після тривалого самотнього руху по лівій стороні водій з континентальної Європи, побачивши зустрічну машину, нерідко автоматично намагається повернутися на “свою” праву сторону. Тобто – в лоб зустрічному транспорту.

Мусимо відзначити ще одну особливість їзди у країнах з лівостороннім рухом. Майте на увазі, що після повернення на батьківщину вам доведеться буквально перенавчатися на звичний правосторонній рух. За тиждень-два відпустки навички керування “праворукою” машиною встигають закріпитися настільки, що вдома доведеться позбуватися них. Тому перші дні керування власною машиною у рідному місті доведеться бути обережним.

У країнах з лівостороннім рухом (наприклад, у Великій Британії та на Кіпрі) прийнято в такий зручний спосіб зображувати схему руху по смугах на кільці.

Рекомендація Авто24

Одна з головних умов успішної їзди на машині у країні з лівостороннім рухом – правильний страховий поліс. В прокатних конторах існує кілька варіантів страховки, і важливо розібратися з кожним і обрати найнадійніший варіант. Досвідчені мандрівники вважають правильним полісом відсутність блокування грошей на карті, відсутність франшизи, страхування власне машини і вашої цивільної відповідальності. Знавці також наполегливо радять купувати страховку саме у прокатній конторі, а не на сайті-посереднику, через який робиться попереднє бронювання машини.

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