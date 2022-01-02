Прокатний автомобіль дає додаткові можливості під час відпустки у далекій країні. Але багатьох українських туристів відлякує той факт, що в країні відпочинку діє лівосторонній рух. Насправді, у цьому немає нічого страшного, потрібно лише знати декілька секретів.
Досвід журналістів “Авто24” підтверджує, що насправді більш-менш грамотний український водій повністю призвичаюється до лівостороннього руху максимум за день-два. У більшості випадків для цього достатньо кількох годин практики. Але це не значить, що на “лівосторонній” дорозі, та ще у чужій країні можна відчувати себе як удома. Небезпек для нашої людини тут таки дещо більше, недаремно, наприклад, на Кіпрі усі прокатні автомобілі мають червоні номерні знаки.
На дорозі з лівостороннім рухом все так само, але у дзеркальному відображенні. Але це не значить, що все просто – треба бути дуже обережним
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Отже, швидше звикнути до лівостороннього руху можна, якщо дотримуватись таких правил.
- До початку першої поїздки треба освоїтися за кермом. Навчиться перемикати передачі лівою рукою, затягувати стоянкове гальмо (у прокатних конторах чимало дешевих машин у найпростіших комплектаціях). Переконайтеся, що перемикачі поворотників та двірників на своїх місцях (вони переплутані лише на “праворульках” з Японії). Привчіться по-новому дивитися у дзеркала та визначати відстань до лівого переднього краю капота.
- Обов’язково приготуйте офлайн карти для смартфону. В принципі, GPS-навігатор можна взяти в оренду разом з машиною, але зазвичай це недешево (до 5 євро в день). Хороша карта буде допомагати вам вчасно міняти ряди перед поворотами.
Правильний навігатор буде надійним помічником новачка з континентальної Європи у країні з лівостороннім рухом
- Простіше їхати тими шляхами, де є інші машини – принаймні, спершу. За прикладом інших водіїв можна буде розуміти, як правильно повертати і головне – як правильно в’їжджати на коло та з’їжджати з нього.
- При виїзді на перехрестя або кільце перший погляд має бути не наліво, як удома, а направо – звідти рухається найближча до вас загроза. Деяким водіям у перший день буває корисним, наближаючись до перехрестя, промовляти вголос інструкцію для себе, на кшталт: “я тримаюся ліворуч, я тримаюся ліворуч”.
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- Правило перешкоди праворуч, як не дивно, діє і в деяких країнах з лівостороннім рухом. Тож перед поїздкою на відпочинок у ту чи іншу країну треба з’ясувати усі особливості місцевих ПДР. Краще отримати цю інформацію не від невідомих блогерів, а з офіційних джерел, наприклад, через сайт посольства зазначеної держави, сайт поліції або через великі туристичні агенції.
- Дорожні знаки і розмітка будуть вашими важливими помічниками. По-перше, пам’ятайте, що ваші знаки – на лівому узбіччі. По-друге, у багатьох розвинених країнах встановлено багато знаків, які заздалегідь підказують напрямок руху по смугах, і це дуже корисно.
Перехрестя з круговим рухом – найскладніше, що є на дорозі з лівостороннім рухом для водія з країни правостороннього руху
- Не втрачайте пильності на вільних від машин шляхах. Саме тут часто трапляються неприємності: після тривалого самотнього руху по лівій стороні водій з континентальної Європи, побачивши зустрічну машину, нерідко автоматично намагається повернутися на “свою” праву сторону. Тобто – в лоб зустрічному транспорту.
Мусимо відзначити ще одну особливість їзди у країнах з лівостороннім рухом. Майте на увазі, що після повернення на батьківщину вам доведеться буквально перенавчатися на звичний правосторонній рух. За тиждень-два відпустки навички керування “праворукою” машиною встигають закріпитися настільки, що вдома доведеться позбуватися них. Тому перші дні керування власною машиною у рідному місті доведеться бути обережним.
У країнах з лівостороннім рухом (наприклад, у Великій Британії та на Кіпрі) прийнято в такий зручний спосіб зображувати схему руху по смугах на кільці.
Рекомендація Авто24
Одна з головних умов успішної їзди на машині у країні з лівостороннім рухом – правильний страховий поліс. В прокатних конторах існує кілька варіантів страховки, і важливо розібратися з кожним і обрати найнадійніший варіант. Досвідчені мандрівники вважають правильним полісом відсутність блокування грошей на карті, відсутність франшизи, страхування власне машини і вашої цивільної відповідальності. Знавці також наполегливо радять купувати страховку саме у прокатній конторі, а не на сайті-посереднику, через який робиться попереднє бронювання машини.
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