З вини українських водіїв за кордоном в минулому році зафіксовано 2729 ДТП, що на 42,6% менше, ніж в 2019 р.

Динаміка скорочення кількості таких аварій майже повністю відповідає динаміці показника кількості укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка": кількість договорів впала з 1,08 млн. в 2019 р. до 0,6 млн. в 2020 р (-45%).

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Причина цього – значні обмеження транскордонного руху автомобілів через боротьбу з поширенням пандемії COVID-19, які діяли, починаючи з 1 кварталу 2020 р. Нагадаємо, що в 2019 році спостерігалось суттєве (на 44%) зростання кількості договорів "Зелена картка", викликане, в першу чергу, запровадженням автоматичної перевірки наявності та чинності страхових сертифікатів для кожного автомобіля української реєстрації, що перетинав кордон країни на виїзд.

Найбільша кількість ДТП по українських "Зелених картках" в 2020 р. сталась у таких країнах:

Польща – 1045

Німеччина – 374

Росія – 321

Чехія – 144

Угорщина – 133

На ці п’ять країн припадає 74% всіх ДТП, спричинених українськими водіями за кордоном.

Сума сплаченого відшкодування за вимогами іноземних врегулювальників зросла на 7%, з 15,4 млн. в 2019 р. до 16,5 млн. євро в минулому році. Таке розходження трендів у показниках викликане тим, що процедура врегулювання дорожніх пригод, що сталися за кордоном (особливо у випадку заподіяння шкоди життю та здоров’ю), триває досить довго, і протягом 2020 р. здійснювались в тому числі і виплати по аваріях, які мали місце у попередні періоди.

Врегулюванням страхових подій по "Зелених картках" займаються організації- врегулювальники, які є кореспондентами страховиків-повних членів МТСБУ та національні Бюро країн, де сталися ДТП. Потім документи надходять до українського Бюро "Зелена картка", яке в рамках проекту ПАУЗК з 2013 року здійснює страхові виплати за зобов’язаннями усіх страховиків-повних членів МТСБУ (компаній, що мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка").

Генеральний директор МТСБУ Владимир Шевченко зазначив, що незважаючи на об’єктивні складнощі минулого року, сегмент "Зеленої картки" продовжує розвиток та діджиталізацію: "За декілька місяців в Україні в електронній формі почнуть укладатися договори міжнародного страхування, а страховий сертифікат "Зелена картка" матиме також і чорно-білий формат. Це дасть можливість після укладання електронного договору міжнародного страхування отримати сертифікат у вигляді файлу та роздрукувати його на звичайному принтері, в тому числі і страхувальнику самостійно. Фактично ми робимо перший крок до скасування "папірців" в рамках всієї системи "Зелена картка", до повної діджиталізації та трансформації документообігу в електронну форму".