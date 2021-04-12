Рівень скарг (співвідношення їх кількості до кількості виплат) за підсумками 4 кв. 2020 р. склав рекордно низьку цифру – 0,87%.

До МТСБУ у 4 кв. 2020 р. надійшло 363 скарги від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній, це незначно перевищує показник попереднього кварталу та відповідного періоду минулого року. Оскільки за цей період кількість виплат зросла, рівень скарг скоротився.

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Генеральний директор #МТСБУ Владимир Шевченко (Vladimir Shevchenko) прокоментував: “Зараз можна з впевненістю сказати, що ринок ОСЦПВ стабільно працює в умовах кризи, викликаної пандемією. Люди, які потрапили в ДТП, можуть бути впевнені в надійності страхового захисту.

Дуже приємно відзначити, що в останньому кварталі минулого року маємо рекордно низький рівень скарг на страховиків. Для цілої низки компаній показник або нульовий, або мінімальний, менше одного відсотка – це свідчить, що страховики постійно інвестують зусилля в розвиток та підтримку якісного сервісу”.

Жодної скарги не надійшло на роботу 8 страховиків.