Якщо під час оформлення страхового полісу жодних проблем не виклинає – все робиться майже миттєво, то питання врегулювання збитків стоїть дуже болюче. Виплати доводиться чекати більше двох місяців.

Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну (від дати ДТП), в четвертому кварталі 2020 року склав 79 днів.

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Для вимог, врегульованих у строк до 365 днів, середній строк врегулювання складає 68 днів проти показника 73 дні у 3 кв. минулого року.

В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк врегулювання – 40 днів, так само як і у попередньому кварталі.

Частка вимог, врегульованих в термін до 60 днів, складає 58,5%, в строк до 90 днів – 76,7% (+3,2 в.п. до 3 кв. 2020 р.).