Витрати українців на обов’язкове авто страхування зросли на 20% в той же час виплати страхових компаній збільшились усього на 12,8%

МТСБУ проаналізувало попередні показники діяльності ринку ОСЦПВ за 2020 рік. В минулому році страховики уклали понад 8,3 млн. договорів ОСЦПВ. Загальна сума премій за якими склала рекордну суму майже 6,1 млрд. грн. Кількість договорів зросла на 4,1%, сума премій – на 20, 6%. Страховики-лідери за кількістю укладених договорів: НАСК "ОРАНТА", СГ "ТАС" та "УПСК".

ТОП-10 страховиків за кількістю укладених договорів та сумою страхових премій, 2020 р.

В 2020 р. страховиками ОСЦПВ було врегульовано 147 000 вимог , що на 5,4% більше, ніж в попередньому 2019 р. Вперше кількість вимог, врегульованих за допомогою європротоколу, перебільшила позначку в 50 тис. шт. (50 272), збільшившись на 5,8%. Страховики сплатили постраждалим в ДТП 2,3 млрд. грн. (+12,8% до показників 2019 р.), причому 502,3 млн. грн. сплачено за вимогами, врегульованими з використанням європротоколу. Лідерами за кількістю врегульованих вимог постраждалих є СГ "ТАС", НАСК "ОРАНТА", "УПСК".

ТОП-10 страховиків за кількістю виплат та сумою страхового відшкодування, 2020 р.

Частка вимог, врегульованих за європротоколом, склала 34,2% від загальної кількості вимог та 17,7 від загальної суми виплат страхового відшкодування.

"Третина ДТП, оформлених за допомогою європротоколу, – це недостатньо: ми можемо й повинні досягти рівня у 50-70%", – переконаний генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко. – "Є досить значний резерв для збільшення кількості європротоколів. Ми закликаємо автовласників активніше використовують цей зручний спосіб оформлення ДТП, тому що він має значні переваги перед звичайною процедурою. Для того, щоб посилити впевненість водіїв у дієвості європротоколу, МТСБУ планує ініціювати збільшення ліміту виплат за ним".

Виразну динаміку продемонстрували показники використання електронного европротоколу, збільшившись в 2,8 рази: в 2019 р. було оформлено 1620 електронних європротоколів, в 2020 – вже 4627 шт. В минулому році учасники ДТП отримали можливість оформити електронний європротокол не лише через веб-сторінку МТСБУ, але й за допомогою мобільного застосунку "Мій поліс", що підвищило доступність та зручність сервісу.