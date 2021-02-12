Расходы украинцев на обязательное автострахование выросли на 20% в то же время выплаты страховых компаний увеличились всего на 12,8%.

МТСБУ проанализировало предыдущие показатели деятельности рынка ОСАГО за 2020 год. В прошлом году страховщики заключили более 8,3 млн. договоров ОСАГО. Общая сумма премий по которым составила рекордную сумму почти 6,1 млрд. грн. Количество договоров выросло на 4,1%, сумма премий – на 20,6%. Страховщики-лидеры по количеству заключенных договоров: НАСК “ОРАНТА”, СГ “ТАС” и “УПСК”.

ТОП-10 страховщиков по количеству заключенных договоров и сумме страховых премий, 2020 г.

В 2020 г. страховщиками ОСАГО было урегулировано 147 000 требований , что на 5,4% больше, чем в предыдущем 2019 г. Впервые количество требований, урегулированных с помощью европротокола, превысила отметку в 50 тыс. шт. (50 272), увеличившись на 5,8%. Страховщики уплатили пострадавшим в ДТП 2,3 млрд. грн. (+12,8% к показателям 2019 г.), причем 502,3 млн. грн. уплачено по требованиям, урегулированным с использованием европротокола. Лидерами по количеству урегулированных требований пострадавших являются СГ "ТАС", НАСК "ОРАНТА", "УПСК".

ТОП-10 страховщиков по количеству выплат и сумме страхового возмещения, 2020 г.

Доля требований, урегулированных по европротоколу, составила 34,2% от общего количества требований и 17,7 от общей суммы выплат страхового возмещения.

"Треть ДТП, оформленных с помощью европротокола, – это недостаточно: мы можем и должны достичь уровня в 50-70%", – убежден генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. - "Есть довольно значительный резерв для увеличения количества европротоколов. Мы призываем автовладельцев активнее используют этот удобный способ оформления ДТП, потому что он имеет значительные преимущества перед обычной процедурой. Для того, чтобы усилить уверенность водителей в действенности европротокола, МТСБУ планирует инициировать увеличение лимита выплат по ним".

Отчетливую динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза: в 2019 г. было оформлено 1620 электронных европротоколов, в 2020 – уже 4627 шт. В прошлом году участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-страницу МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения "Мой полис", что повысило доступность и удобство сервиса.