Если при оформлении страхового полиса никаких проблем не возникает – все делается почти мгновенно, то вопрос урегулирования убытков стоит очень болезненно. Выплаты приходится ждать больше двух месяцев.

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу (от даты ДТП), в четвертом квартале 2020 года составил 79 дней.

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Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования составляет 68 дней против показателя 73 дня за 3 кв. прошлого года.

В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования – 40 дней, так же как и в предыдущем квартале.

Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 58,5%, в срок до 90 дней – 76,7% (+3,2 п.п. до 3 кв. 2020 года).